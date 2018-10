¡Pizza y helado incluidos! Kourtney Kardashian y la nueva dieta con la que mantiene su figura a los 39

¿Kourtney Kardashian comiendo pizza, pasta o helado? Lo que nunca pensaríamos que pasaría… ¡sucedió! Y aunque antes era conocida por ser la más estricta de sus hermanas y prohibir el gluten, carbohidratos, lácteos y demás en sus dietas, ahora ya come eso y más gracias a su nuevo plan alimenticio -que está en boca de todos-.

¿Su secreto? Seguir con una dieta balanceada en la que abunden las verduras, proteína y grasas buenas -como aguacate, almendras y más-, comiendo cantidades pequeñas de gluten o lácteos -sin cortarlo de raíz como antes lo hacía-, algo con lo que se ha sentido mucho mejor, tanto física como emocionalmente -y es que, una buena pizza o helado, ¡a nadie le hace daño!-.

Pero… ¿por qué la socialité decidió pasarse al ‘lado oscuro’ de las dietas? Por dos razones: la primera es que, después de eliminar por completo, notó que se sentía mal a cada que probaba estos ingredientes, lo cual no le pasaba cuando solía comerlos ilimitadamente.

"Últimamente, he sido menos estricta en evitar gluten o lácteos. Me di cuenta que me dolía mi estómago cuando de vez en cuando comía helado o pizza, entonces cambié las cosas. Trato de mantener una pequeña cantidad de lácteos y gluten en mi sistema para que mi cuerpo se acostumbre cuando coma un poco".

¿La segunda razón? Sus hijos Mason, Penelope y Reign, con quienes viaja tan seguido que es imposible seguir una dieta tan estricta. "Amo probar comida loca y comer cualquier cosa sin reglas -especialmente cuando viajo-, entonces esto está funcionando mucho mejor. Cuando mis hijos y yo fuimos a Italia este verano, les encantaba comer helado todos los días -¡y siempre comía una bolita pequeña también! Cuando estoy de vacaciones, o si voy a Disneylandia, ese es el momento de vivir la vida y comeré lo que sea”.

Eso sí… como lo mencionamos antes, la famosa se consiente de vez en cuando, pues cuando regresa a su casa, su alacena sigue contando con alimentos libre de gluten o lácteos. Y tú… ¿te animas a probar este truco de Kourtney con el que sigue luciendo espectacular a sus 39?

