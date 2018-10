Kylie Jenner y la foto con la que confirmó que volvió a inyectarse los labios

¡El look natural duró muy poco! Así lo demostró la empresaria y socialité Kylie Jenner, quien tras varios meses de presumir una boca libre de bisturí -y con mucho menos volumen-, decidió regresar a su apariencia que tanto la caracterizaba y ponerse relleno en los labios.

¿Lo curioso? Es que, en vez de ocultarlo, la famosa de 21 años decidió presumir su decisión a los cuatro vientos, al publicar una Instagram Story en la aparece con solo una bata de baño y maquillada a la perfección -agradeciendo a quien le aplicó el relleno de paso-. "¡Gracias @pawnta por venir ayer muy noche para retocarme los labios!”.

VER GALERÍA

Esto de inmediato causó furor entre miles, y es que después de 4 años de aumentarse el volumen de sus labios por medio de relleno con frecuencia, la famosa sorprendió hace poco más de 3 meses al mostrar una boca mucho más delgada, una apariencia a la que le puso fin hace solo unas horas con la ‘intervención’ que una especialista le hizo en su casa.

La inseguridad que Kylie tiene respecto a sus labios comenzó en su adolescencia, cuando comenzaba a salir con chicos. “En uno de mis primeros besos un tipo me dijo 'No supuse que eras buena besando pues tienes labios muy pequeños'. Lo tomé muy mal. Justo cuando un chico que te gusta te dice eso, no sé. Eso realmente me afectó. Dejé de sentirme deseada o bonita”, contó a una terapeuta durante su programa Life of Kylie.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Este miedo incluso se hizo presente con la llegada de su primogénita Stormi Webster, fruto de su relación con el rapero Travis Scott, pues la famosa tenía miedo que su peque heredara sus labios delgados. "Recé y recé porque tuviera mis ojos grandes, y tiene los ojos más grandes que haya visto. La única cosa en la que me sentía insegura, ella lo tiene. Tiene los labios más perfectos en todo el mundo. No los heredó de mí. Gracias a su papá por eso", le contó a su mejor amiga Jordyn Woods en un video. Y tú… ¿cómo prefieres a Kylie? ¿Con su look natural o con relleno -el cual se ha vuelto en su sello y característica que la distingue-?

VER GALERÍA