¡Como dos gotas de agua! Kylie Jenner imita el look de su mamá, Kris

Tan obsesionada con su mamá… ¡que hasta adoptó su corte! Eso es lo que muchos se preguntaron al ver el nuevo look de Kylie Jenner, quien sorprendió a más de uno al decirle adiós a su cabellera larga -de nueva cuenta-, para adoptar uno bastante familiar tanto para ella como para sus fans: el de su mamá, Kris Jenner.

Así lo demostró la empresaria de 21 años, quien impactó al subir una Instagram Story en la que aparece feliz con solo una bata de baño, mientras toca su frente y pelo de lo más corto imitando a su madre -quien hacía lo mismo-. “Obsesionada contigo, Kris Jenner”, comentó Kylie en dicha publicación.

VER GALERÍA

La socialité siguió publicando la entretenida conversación con su famosa madre de 62 años en su cuenta de Instagram, en la que dicho corte pixie la hizo lucir como la doble de Kris, esto no solo por tener la misma mirada, sino una sonrisa idéntica -e incluso los mismos gestos-.

¿Lo malo? Es que horas después de esto, la famosa reveló que este peculiar look solo se había tratado de una de las tantas pelucas que Kylie posee en su clóset -y con las que, sin duda, ha paralizado a todas las redes-.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Y aunque el parecido de ambas es evidente, la conexión que poseen es más fuerte que lo primero, pues tanto madre como hija se han vuelto más unidas que nunca desde la llegada de la primogénita de Kylie, Stormi Webster, esto al estar en el parto e incluso ayudar en éste. "Lo hizo muy, muy, bien. Solo repetía: 'Es que no siento ningún dolor'. Tú veías las contracciones como loca y ella seguía: 'No estoy sintiendo nada. ¡Esto es raro![...] ¡Yo saqué al bebé! Yo la saqué”, confesó Kris en el programa Keeping Up With The Kardashians.

A ti… ¿qué te pareció el look de Kylie? ¿Crees que deba quedarse con él?

VER GALERÍA