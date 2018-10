La dieta de 4 pasos con la que Bella Hadid logró ese cuerpazo

Tener la figura de Bella Hadid es más fácil de lo que podrías imaginar… ¡y para lograrlo solo debes hacer cuatro cambios en tu dieta! Así lo afirmó el nutriólogo de una de las modelos favoritas del momento, quien por fin reveló uno de los secretos mejor guardados por la famosa.

1.-Más proteína, menos carbohidratos. Charles Passler, especialista que se ha encargado en formar los cuerpos de Bella así como de otras modelos como Adriana Lima y la actriz Naomi Watts, confesó que después de platicar los objetivos que tienen sus clientas -además de ver en qué estado de salud están-, las pone en una dieta en la que la proteína es el componente principal. "Si comes muchos carbohidratos, el cuerpo va a usar estos como combustible antes que la proteína y la grasa. El cuerpo ama usar los carbohidratos como combustible, entonces, si éste se come todos esos carbohidratos y necesita más combustible, el cuerpo transformará todos los nutrientes de las grasas buenas y proteínas en calorías extras", contó en People.

2.-¡Cuídate de las verduras! Esto podría sonar como una locura pero aunque no lo creas, hay ciertas verduras que no son tan buenas como lo imaginabas. ¿Las que debes evitar a toda costa? Las zanahorias, calabazas, camote, elote, chícharos y todas las que tengan alto contenido en almidón, pues suelen tener un alto contenido en calorías y carbohidratos.

3.-Las grasas son buenas. Hay cosas que sí puedes comer en exceso y eso es el Omega, el cual es un ingrediente que no solo da mucha energía, sino que aumenta la saciedad -ideal para no caer en los antojos-, e incluso ayuda a tu piel. “Una dieta que es alta en pescado y salmón tiene más beneficios, y otro alimento que se debe comer pues es rico en grasas buenas son los aguacates y nueces. Las grasas buenas dan saciedad, alimentan el cerebro y te da mucha energía", agregó.

4.-Sé constante. Aunque este aspecto podría sonar repetitivo y básico, la constancia en las pacientes del nutriólogo es un factor decisivo para ver resultados… nada de hacer trampa en la dieta o consentirte el fin de semana. “Es realmente aceptar la realidad de que es tiempo de cambiar tu estilo de vida. Simplemente eres una persona a la que no le gustan los refrescos. No me importa si estás en un cumpleaños y es lo único que hay, no tomas eso. No me importa si eres una persona que ama la pizza, bueno, solo baja el consumo de ésta, o el consumo de azúcar. Para que alguien sea consciente en cuanto a su salud, la clave más importante es involucrarte en un estilo de vida que te permita controlar esto de forma permanente", finalizó.

