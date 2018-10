La rutina favorita de Eiza González para un derrière de impacto

No es cuestión de suerte o genes… ¡sino de mucha constancia! Ese es el secreto de Eiza González para tener un derrière de impacto, el cual logra gracias a una rutina de solo 3 ejercicios, la cual puedes hacer en tu gimnasio… ¡o desde la comodidad de tu casa!

Así lo demostró la mexicana de 29 años, quien publicó una Instagram Story en la que por fin reveló su corta -pero muy eficaz- rutina que hace día a día para estilizar su figura, en la cual solo usa una pesa como arma de tonificación. ¿El primer ejercicio? Consiste en hacer un desplante llevando la pierna izquierda hacia atrás para subir y bajar -con la pesa en los hombros-.

Eiza de inmediato pasó al segundo ejercicio, en el que debes de hincarte con las rodillas abiertas así como los pies unidos. Mantén tu abdomen apretado y baja tu booty para luego subir y apretarlo lo más que puedas, para repetir a un ritmo constante. “Top. Mi rutina favorita”, comentó la famosa en dicha publicación.

Para el último ejercicio, la mexicana repitió el primero, solo que esta vez trabajando la pierna derecha. Se pueden realizar 3 series de 15 repeticiones de cada uno pero si sientes que son pocas -o puedes dar más-, puedes aumentar el número conforme pasen los días. Y si no posees una pesa en casa, puedes hacerlo sin ésta o usar dos más pequeñas -de 2 a 3 kilos-.

Eso sí… lo único que debes tener en cuenta es que tu espalda debe de estar recta e inclinada un poco hacia adelante, esto para no dañarla y evitar cualquier incidente. Si cargas una pesa de muchos kilos, mantenla un poco arriba de los omoplatos y no en el cuello. Además, a la hora del descenso en el primer y tercer ejercicio, la rodilla que se queda fija no debe sobrepasar los pies cuando ésta se doble, pues podrías dañarla.

Y tú… ¿te animas a probar la rápida y fácil rutina de Eiza para una figura -y derrière- espectacular?

