Los tratamientos de labios que no te imaginas

Los labios son un elemento importantísimo del rostro, pues en ellos recae gran parte de la sensualidad de una mujer. Además, cuando hablamos, la atención siempre se concentra en ellos, es por esto que todas buscamos tenerlos perfectos, suaves y carnosos. Las famosas lo saben bien, por ello siempre recurren a distintos trucos y procedimientos para lucir los labios más increíbles. Aquí te presentados algunas técnicas, que celebs y fans, suelen usar para tener los más sexy lips.

VER GALERÍA

¡Auch! Inyecciones

Más de una famosa ha recurrido a este método para lucir unos labios gruesos y carnosos, y el ejemplo más conocido es Kylie Jenner. Aunque existen diferentes tipos de rellenos, actualmente el más común es el ácido hialurónico, el cual ha llegado a desbancar al cólageno, cuyo uso inició en los 80. El efecto de esta sustancia no es permanente, y su duración varía entre 4 y seis meses, pues al ser biodegradable, el cuerpo termina por reabsorberlo y el tiempo de este proceso varía de persona a persona. El que usa la joven celeb y empresaria es Juvéderm, un gel de ácido hialurónico no quirúrgico aprobado por la administración de medicamentos de Estados Unidos. Antes de recurrir a esta técnica debes saber que no puedes copiar los labios de nadie, pues el resultado está determinado por la forma natural de tus labios.

VER GALERÍA

Los coquetos parches o mascarillas

Hace un par de años se popularizó mucho el uso de estos productos. Incluso algunas famosas revelaron que los han usado para dar volumen a sus labios. Sin embargo, las chicas en Corea del Sur ya llevaban tiempo usándolas. Se trata de unos parches de hidrogel enriquecidos con diferentes ingredientes, creados específicamente para hidratar, nutrir y reparar los labios. Algunas marcas contienen colágeno, así como extractos de frutas y plantas. Su característica forma de boca gigante tiene una explicación, pues está diseñada para que sus componentes penetren también en los bordes y contornos de los labios, para hidratar y prevenir las llamadas arrugas nasogenianas. Lo mejor de estos parches es su aplicación, pues basta con colocarlos sobre la boca y esperar unos 10-15 minutos mientras los labios absorben su contenido, es recomendable hacer una exfoliación antes para lograr un mejor efecto. Estrellas como Emma Stone, Jessica Alba o Lady Gaga recurrieron a estas mascarillas para consentir sus labios.

VER GALERÍA

Ejercicio, pero no en el gym

No, no debes ir a un gym especial, se trata de implementar una rutina especial para los labios, como parte de lo que se conoce como gimnasia facial, pues a final de cuentas, los labios son músculos. Un ejercicio ampliamente aceptado consiste en llevar los labios al interior de la boca y apretarlos con fuerza pero sin lastimarse, durante 5 a 10 segundos, y luego soltarlos. Estos debe repetirse varias veces al día. Con esto se estimula la circulación sanguínea y se fortalecen los músculos labiales. Otro ejercicio consiste en simular lanzar un beso, pues se repite la técnica de apretar y relajar.

VER GALERÍA

¡Qué! ¿Pellizcos?

Aunque suene doloroso, es muy efectivo, pues es un tipo de masaje. No se trata de pellizar con fuerza y provocar que te broten las lágrimas, sino más bien hacerlo delicadamente con las yemas de los dedos índice y pulgar, desde el centro de los labios y hasta los bordes, para estimular la circulación de la sangre y además prevenir futuras arruguitas. Dependiendo de cada persona, puede lograrse un efecto más o menos inmediato de mayor volumen, sin embargo no por querer este efecto debe abusarse del masaje ni hacerlo con brusquedad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

¡Ojo con los dilatadores por succión!

Estos productos se han popularizado muchos gracias a las redes sociales, sin embargo, guardan ciertos riesgos. De hecho, hace unos tres años se creó un reto llamado Kylie Jenner Challenge, pues antes de que la celeb confesara que se inyectaba rellenos, había dicho que usaba un pequeño aparato de succión. Estos pequeños artefactos, comúnmente plásticos, tienen diversas formas pero su funcionamiento es básicamente el mismo: se colocan sobre la boca, y gracias al efecto vacío que ejercen, consiguen aumentar el volumen de los labios de manera temporal, actuando como una especie de ventosas. Hay muchas chicas, que a falta de estos aparatos, recurren simplemente a colocarse un caso sobre la boca y a succionar. Sin embargo, estos métodos poco controlados han arrojado casos no sólo con resultados cómicos y antiestéticos, sino posibles daños. Vicent Alonso, miembro de la Academia Española de Dermatología, dijo a la BBC que estos aparatos "se basan en la succión mecánica de los tejidos y, como consecuencia, pueden generar daños en estos", dijo, antes de explicar que la zona de los labios es sumamente sensible, “en la que se entrelazan varios tejidos, desde músculos, tejidos grasos, piel y la capa más superficial, la dermis”.