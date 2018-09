Los 6 trucos de las famosas para tener unos labios más grandes -y con un color perfecto-

¿Labios más voluminosos sin bisturí? ¿Un lipstick que dure todo el día? Aunque esto podría sonar como una misión imposible de lograr, es totalmente real y todo gracias a los curiosos trucos que las famosas siguen para impactar en las alfombras rojas -o en sus looks de día a día-.

1.- El favorito. Aunque hay mil y un métodos para unos labios más voluminosos, el truco predilecto de famosas como Michelle Salas, Demi Lovato y más es delinear tan solo unos milímetros de la parte exterior de tu boca con un lápiz del mismo color que tu lipstick. Esto de inmediato creará una ilusión óptica, ¡dándote un look súper besable!

2.Confía en el gloss. ¡Se vale hacer trampa! Así lo piensa Victoria Beckham quien le saca provecho a sus labios delgados con el truco pasado, agregando algo: gloss en un tono nude -o rosa- para después aplicar cualquier iluminador arriba del arco de cupido, algo que también dará luminosidad en tu rostro.

3.-El contouring también va en la boca. Si hay algo que caracteriza a Jennifer Lopez, eso es tener un maquillaje -y labios- perfectos. Para esto, la famosa aplica un delineador uno o dos tonos más oscuros que el que se aplicará en toda la boca. Después se rellena y se sella con un gloss -algo ideal para potenciar el volumen de esta parte-.

4.-Lo que te pones en los ojos… ¡también va en los labios! Qué harías si te dijéramos que para tener unos labios de lo más humectados no debes usar bálsamo… ¿sino crema para ojos? Aunque podría sonar como un truco de lo más raro, ese es el secreto de Beyoncé según Sir John, su maquillista de confianza. “Me gusta aplicar una crema de ojos anti-arrugas para preparar los labios. Hace que estén suaves, los hidrata y previene la resequedad que pueden causar los labiales con fórmula mate, los cuales podrían hacer que estos envejezcan. Además, las cremas de ojos no harán que cambie la textura o el look de cualquier lipstick que uses", confesó a Cosmopolitan.

5.- Confía en tu cepillo dental. Cuando se trata de tips de belleza, ¡nada mejor que seguir los trucos de un ángel de Victoria’s Secret! Y es que la modelo Josephine Skriver confesó que para aumentar de forma natural el grosor de tus labios, solo necesitas un cepillo de dientes. “Al final de toda mi rutina de belleza, me gusta cepillar mis labios. Esto elimina las células muertas, además de darles un toque rosado -y con más volumen-”, confesó a Vogue US.

6.-¡Los lipsticks sí duran todo el día! Aunque hacer que tu lipstick dure todo el día -o por lo menos toda la noche- suena difícil de lograr, ¡no es imposible! Y todo gracias al secreto que Jennifer Aniston sigue en las alfombras rojas -o en su día a día-, el cual consiste en delinear sus labios, pintarlos para después poner el elemento estrella: un papel de arroz el cual es conocido por absorber el exceso de grasa y maquillaje. Esto de inmediato le da un toque mate a cualquier look, elimina cualquier imperfección y alarga al máximo los pigmentos de cualquier labial, como lo afirmó Jillian Dempsey, maquillista de la famosa.

Y tú… ¿qué truco de este listado estás dispuesta a probar desde ya?

