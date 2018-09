¡Qué abdomen! Inés Gómez Mont presume su figura junto a sus dos hijas

Con un abdomen plano… ¡a solo 4 meses del parto! Ese es el –extraordinario- caso de Inés Gómez Mont, quien causó furor en las redes al presumir su figura post-parto en un bikini mientras disfrutaba del sol, arena y mar junto a sus hijas Inesita y la tierna bebé María.

¿La foto que paralizó a miles? Una que publicó en su cuenta de Instagram y que sin duda se ha convertido en una de las postales más impactantes de Inés, esto al aparecer de lado en un bikini negro con holanes mientras carga a su pequeña, la cual aparece iluminada por los rayos del atardecer. La conductora de 35 así como su hija Inesita de 9 años ven a la bebita de lo más amorosas, sin poder ocultar la alegría de este impactante momento. “Mis princesas #Feliz #Agradecida #Vida”, agregó la famosa en dicha publicación.

De inmediato, tanto sus fans y amigos llenaron de halagos la foto de la famosa, y no solo por la espectacular imagen –digna de ‘El rey León’- que acababa de recrear, sino por su figura, revelando que posee un abdomen plano así como piernas de lo más tonificadas, resultado de su esfuerzo así como dedicación en el gimnasio. “¡Qué foto!”, le escribió su gran amiga, Galilea Montijo mientras que Andrea Legarreta, Edith González, entre otras más, llenaron la publicación de emojis en forma de corazón.

Aunque Inés había impactado en ocasiones anteriores con su figura en traje de baño a los pocos meses del parto, esta es la primera vez en la que la conductora se vuelve a poner un look tan ajustado, demostrando que no solo recuperó su figura de antes del nacimiento de su sexta hija, sino que luce más bella, radiante sexy y joven que nunca.

¿Su secreto para tonificar su figura tan rápido? Solo constancia en el ejercicio así como una dieta balanceada, confiando en el cardio así como en el método Pilates para adelgazar además de usar fajas mientras hace algún deporte o tomar un masaje linfático una vez a la semana, algo ideal para estilizar su figura.

“Para las que me preguntan cómo le he hecho para recuperarme a un mes y medio de dar a luz, les cuento: ¡Lo primero es que estoy dando leche materna y eso ayuda mucho a recuperarnos! […]“De verdad alimentarnos bien es lo más importante y más cuando un bebé se está desarrollando en nuestro vientre. Seamos responsables en cómo nutrimos al feto y seamos conscientes de la importancia de los alimentos que consumimos […] ¡Nada de carbohidratos! ¡Cuesta mucho trabajo pero les juro que con disciplina y con sacrificio vale la pena! ¡Ustedes pueden! ¡Cuídense y verán grandes resultados! Todavía me falta (cada vez menos), pero me falta… ¡Sí se puede!”, comentó en una publicación de su cuenta de Instagram.

Y es que , si se trata de sorprender con su figura post-parto… ¡nadie como Inés!

