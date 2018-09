¡Toda una atleta! Aitana Derbez sorprende a sus papás con su talento deportista

¡Solo necesitó una silla para demostrar su talento como deportista! Ese es el caso de Aitana Derbez, quien no solo causó furor en las redes pues también impactó a sus papás Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, ¡al convertir su sala en su propio mini gimnasio!

Y aunque solo tiene 4 años, la peque ya demostró que posee un talento innato en el deporte al tomar una silla de su residencia en Australia para comenzar a hacer lagartijas con una velocidad así como fuerza que sorprendió a Alessandra, quien de inmediato comenzó a grabar la energía que posee Aitana para mostrarlo en su cuenta de Instagram. “Wow. Imitando a papá, ¿verdad? #MiNiñaHermosa #LaAmo”, dijo mientras Eugenio contaba las repeticiones de su hija.

Eso no fue todo, pues la peque siguió con su mini rutina de ejercicio improvisada, recargándose arriba de dos sillas mientras subía y bajaba, algo que maravilló al máximo a la cantante, quien no pudo ocultar la emoción por el espíritu atlético que su hija heredó –tanto de ella como de Eugenio-. “¡Wow! Eso campeona. ¡Oye, eso no es nada fácil! ¿Qué tal los fondos de Aitana? #ObvioEsMiHija”, expresó Alessandra en dicho video, en el que adjuntó a su hermana Mariana Rosaldo –quien es una reconocida entrenadora profesional-.

¿Lo curioso? Es que a pesar de que sus papás comparten su gusto por hacer ejercicio, al parecer la personalidad aventurera y llena de energía de Aitana es mucho más grande, pues a su corta edad la peque posee un gusto único por el ejercicio o actividades extremas, algo que la hacen de lo más feliz a cada que las realiza.

Eso quedó más que demostrado en su cumpleaños, cuando la peque eligió un parque de diversiones para niños para festejarlo, en donde sorprendió a sus papás al tener un temple de hacer y saltar de la tirolesa sin miedo alguno mientras usaba un casco protector. “La cumpleañera quiso festejar haciendo el Tree Top Challenge y resultó una campeona”, comentó Alessandra. ¿Lo mejor? Es que sin duda Aitana es la más feliz durante la estadía de los tres en Australia, en donde el mexicano se encuentra grabando su proyecto más reciente.

