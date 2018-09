El secreto de Michelle Salas para tener labios más gruesos

Por fin reveló su truco… ¡y no tiene nada que ver con bisturíes o agujas! Así lo contó Michelle Salas, quien después de ser cuestionada tanto por fans como medios de sus labios voluminosos -y de súper sexy-, la mexicana decidió confesar su sencillo truco con el que logra una boca de lo más besable.

¿Lo mejor? Es que no solo se puede lograr en menos de 1 minuto sino con algo que seguramente cualquier mujer tiene en su bolsa: el maquillaje, usando el delineador de labios como nueva arma de seducción para lograr unos labios gruesos -sin necesidad de ningún relleno-. “Delinea por fuera de la línea natural de tu boca con un color parecido al tono del tuyo”, escribió Michelle en una foto que publicó en sus Instagram Stories.“Yo no tendría problema en decir si lo he hecho o no, cada quien es libre de su cuerpo”, agregó en la alfombra de un evento ante las preguntas de varios reporteros.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Aunque este truco podría sonar de lo más básico, Michelle demostró que hace toda la diferencia al publicar una foto del antes y otra del después en la que el cambio es totalmente visible y de lo más natural, por lo que cualquier mujer puede probarlo -sin importar sus gustos o estilo a la hora de maquillarse-.

Si eres de las que prefieren los looks naturales, inspírate en el truco de Michelle y opta por un delineador en tono nude para después sellar -y potenciar- con un lipstick del mismo color. Pero si lo tuyo es destacar, puedes hacer lo mismo con un lápiz rojo o burgundy, perfectos no solo para esta temporada, sino para aumentar incluso más el volumen de tu boca.

Y tú… ¿te animas a probar el secreto de Michelle?

VER GALERÍA