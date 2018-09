¡Qué piernas! Andrea Legarreta y la foto con la que causó furor en las redes

Hay piernas impactantes… ¡y las de Andrea Legarreta! Así lo demostró la conductora, quien paralizó las redes por accidente, al publicar una de sus fotos más sexy hasta el momento en la que presumió su figura curvilínea y de lo más tonificada a los 47 años.

¿La imagen que causó furor? Una en la que aparece sentada en las escaleras del set del programa Hoy, dando una clase de estilo con su look boho chic -que tanto la carcteriza-, compuesto de una blusa café con mangas largas y bordados, así como unos mini shorts negros, los ‘culpables’ por resaltar sus esculturales piernas. De inmediato, sus fans no dudaron en llenarla de halagos, ganando más de 91 mil 'me gusta' así como mil y un comentarios positivos.

Esa no fue la única vez en la que Andrea presumió sus atributos, pues días después volvió a impactar con otro look compuesto de una blusa roja con la pieza que se ha convertido en su nueva arma de seducción y estilo: unos mini shorts, esta vez en blanco y con diseño asimétrico, dejando ver sus piernas tonificadas y libres de cualquier imperfección.

Pero… ¿cuál es el secreto de Andrea para lucir unas piernas tan tonificadas? La famosa tiene dos trucos: el primero es usar una combinación de ropa que se ha convertido en garantía para potenciar su belleza: unos mini shorts así como unos tacones muy altos, los cuales siempre ayudan a esculpir las piernas de cualquier mujer.

¿El segundo? Es el ‘efecto Commando’, un entrenamiento que combina rutinas en una caminadora especial -en la que se alterna ritmo e incluso ejercicios-, además de usar pesas para trabajar partes específicas del cuerpo, que pueden ser brazos, abdomen o glúteos y piernas, quemando más de 800 calorías por sesión.

Este ejercicio no solo da resultados en poco tiempo sino que estiliza y mantiene la figura de quienes lo hacen como bien lo muestra Andrea, quien sorprende a cada que presume sus curvas en mini shorts o bikini como lo hizo en otra foto que publicó en sus vacaciones por Tailandia, la cual se convirtió en la sensación de Instagram en ese momento.

Y tú... ¿te animas a probar los trucos de Andrea para resaltar tus piernas -y demás atributos-?

