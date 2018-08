¿Quieres pómulos definidos? Este ángel de Victoria's Secret revela su secreto

Tener pómulos tan definidos como las modelos es posible… ¡y lo más seguro es que ya lo tengas en tu casa! Así lo reveló Joan Smalls, la latina que brilla en la pasarela de Victoria’s Secret en cada temporada gracias a su espectacular figura, pero sobre todo belleza que resplandece gracias a su curioso truco que sigue día a día.

¿El gran secreto de la puertorriqueña? Usar bloqueador como iluminador y ponerlo en los ángulos del rostro -arriba de los pómulos, en el mentón, en las sienes, así como en la punta de la nariz-, algo que de inmediato le dará la luminosidad que tu piel necesita además de resaltar tus facciones de una manera bastante natural, sin importar qué factor de protección solar tenga o su acabado -pues incluso los mate aportan brillo-.

¿Lo mejor? Es que si sigues esta técnica cuando te asoleas -por poco tiempo, claro está-, la naturaleza hará que por arte de magia tu cara quedé definida por muchos días, esto gracias a que el sol bronceará las partes en las que no aplicaste el bloqueador. "Hace que tu piel se vuelva más clara pues no te bronceas tanto en esas partes", confesó a Us Magazine, agregando que su favorito son los que tienen FPS de 30.

Además, este truco no solo aplica para la cara sino también para el cuerpo como los hombros o clavículas, algo que le dará un toque bastante sexy a tu apariencia -y más si lo usas con un vestido escotado o strapless-.

Eso sí… los tips de la modelo para lucir como todo un ángel de Victoria’s Secret no acaban ahí pues para tener una cabellera perfecta, la famosa suele aplicar un suero natural hecho de aceite de coco, argán y de ricino, el cual aplica en su pelo seco, deja actuar por unos minutos para después enjuagar. "Es increíble para las chicas que tienen pelo rizado o con textura", confesó en esta entrevista.

Y tú… ¿te animas a probar los curiosos trucos de Joan?

