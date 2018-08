El secreto de Sofía Vergara para activar su metabolismo en la mañana -y adelgazar-

¿Hacer dieta? ¡Para nada! Aunque podría sonar como algo sorprendente, así es el lema de Sofía Vergara en cuando a alimentación se refiere, conservando su espectacular figura de 46 años con un truco bastante sencillo no solo de hacer, sino de seguir.

El secreto de la famosa consiste en desayunar muesli todos los días -sin excepción-, un plato de origen suizo compuesto de una combinación de cereales, frutos secos y más que la ayudan no solo a mantenerse saciada durante toda la mañana -y parte de la tarde-, sino a acelerar el metabolismo y así favorecer la pérdida de peso.

Sofía lo prepara en casa mezclando yogurt griego sin azúcar, semillas de chia, nueces y moras azules. “Nunca he creído en las dietas locas, entonces trato de comer saludable. Me gustan las verduras, la comida saludable y los jugos, entonces soy buena siguiendo eso”, confesó a Glamour US, en donde agregó que solo muy de vez en cuando se deleita con postres o dulces, su gran perdición. Eso sí… la famosa recomienda comerlo en ayunas para que así sus beneficios se potencien.

Pero… ¿en qué consiste el éxito de este sencillo platillo? En todos los ingredientes que mezcla pues, por ejemplo, el yogurt griego no solo tiene menos calorías y grasa que su versión clásica, sino que tiene probióticos que ayudan a la digestión y a purificar el cuerpo, algo que promueve la pérdida de peso.

La chía y las moras azules no solo ayudan a mejorar el proceso digestivo así como al metabolismo -sobre todo la primera-, sino que tienen una gran cantidad de antioxidantes, algo ideal para retrasar los signos de la edad y mejorar la piel. Mientras que las nueces también ayudan al brillo de la dermis, además de ser un factor importante para adelgazar.

Y tú… ¿te animas a preparar el delicioso y saludable alimento de Sofía para acelerar tu metabolismo en la mañana?

