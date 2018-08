El secreto de Lady Kitty Spencer para unas pestañas kilométricas

Tener una mirada tan impactante como la sobrina de Lady Di es posible… ¡y por menos de 800 pesos! Así es el secreto de Lady Kitty Spencer, quien es conocida por tener uno de los ojos más espectaculares de la realeza, todo gracias a un truco bastante fácil de seguir: usar pestañas postizas.

Eso sí… no se trata de cualquiera pieza, sino de unas conocidas como pestañas rusas, las cuales aportan el doble de dimensión, ideales para resaltar esta parte del rostro. "Son mucho más definidas y con más volumen con respecto a las tradicionales o las pestañas postizas más naturales”, contó Natalie Piper, experta en la materia, a Hello! en su versión británica.

VER GALERÍA

Pero... ¿por qué se han convertido en las nuevas favoritas del momento? La técnica consiste en aplicar dos o más extensiones muy ligeras y delgadas por cada pestaña natural, algo ideal para quienes no poseen muchas pestañas naturales, creando un efecto de lo más voluminoso, negro y sin necesidad de aplicar rímel al final.

Eso no es todo, pues son el arma perfecta para eventos, ya que su duración es mucho más larga. "Las pestañas rusas te dan un look sofisticado sin tener que aplicar rímel o cualquier otro maquillaje, dándote un toque glam en muy poco tiempo; perfecto para las vacaciones, ir al gimnasio o un look natural de verano. Las pestañas rusas se están convirtiendo en las más populares”, agregó Natalie.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Esto lo ha demostrado Kitty en todos sus eventos de alfombra roja o las fotos que sube a su cuenta de Instagram, con las que sorprende a sus más de 463 mil seguidores por sus pestañas kilométricas, las cuales abren más la mirada además de resaltar sus grandes ojos azules. ¿Lo mejor? Es que se pueden encontrar desde 766 pesos, eso sí, consulta a un experto antes para que encuentra la ideal -en cuanto a grosor- para tus pestañas.

Y tú… ¿te animas a intentar el peculiar truco de Kitty para tu próximo momento especial?

VER GALERÍA