Geraldine Bazán confiesa la dieta con la que logra su abdomen de impacto

¡Seguir una dieta no es sinónimo de comer feo o sin sabor! Eso lo sabe muy bien Geraldine Bazán, quien por fin contestó una de las preguntas que más le hacen sus seguidoras: el régimen que sigue día a día para mantener su figura -y sobre todo abdomen- de impacto.

Y es que después de sus dos embarazos, la famosa de 35 años confesó que sigue un plan alimenticio fácil y nada caro, el cual la ayuda a tener unos abs con cuadritos -pues el secreto de estos se encuentra en la cocina, como lo afirma la guapa actriz-. ¿Lo primero que toma? Una taza de agua tibia con el jugo de un limón en ayunas, algo ideal para eliminar cualquier inflamación, además de acelerar el metabolismo. “Procuro no tener tantas cosas que no sean tan saludables no por mí sino por mis hijas. […] Puedes agregar bicarbonato de sodio. Te alcaliniza y la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo porque te depura”, confesó en su canal de Youtube.

En el desayuno, Geraldine siempre procura comer una proteína -como huevo-, con arroz blanco y elotitos, café con leche y jugo de naranja, el cual debe ser poco pues a pesar de ser muy benéfico -gracias a la vitamina C-, contiene mucha azúcar.

Para el medio día, la famosa prepara un licuado con proteína en polvo, leche de coco, y un puño de nuez o almendra, algo ideal para antes o después de ir a entrenar. Mientras que en la comida, la Geraldine prepara una pechuga -que marina con limón, salsa inglesa y aceite de oliva la noche anterior-, con ensalada, arroz y frijoles. ¿Un buen truco? Es tomar agua de pepino con limón y hierbabuena -la cual asegura es de lo más refrescante-, clorofila o concentrado de flor de Jamaica, el cual ayuda al metabolismo y a depurar el organismo.

Eso sí… Geraldine procura cenar con sus peques a las 8 de la noche -no un minuto antes o después-, evitando cualquier tipo de carne y mejor optando por filete de pescado, ensalada con queso panela, tostadas horneadas de atún o de aguacate, el cual “Es delicioso y es una muy buena grasa natural”.

¿Lo mejor de su dieta? Es que si tienes antojos, puedes consentirte y comer desde pepino con chile, palomitas, jícama, papas deshidratadas sabor limón, o amaranto con chocolate así como tostadas de arroz con miel de abeja o agave -si quieres algo dulce-. “Siempre hay opciones saludables y ricas. Lo más importante es que cada uno nos conozcamos y llevemos una alimentación sana y balanceada”, contó.

