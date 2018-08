Inés Gómez Mont revela su secreto moldeador -y 4 tips más- con los que recuperó su figura

Recuperar la figura después del parto no solo puede ser más rápido de lo que imaginas… ¡sino también muy fácil! Así lo reveló Inés Gómez Mont, quien para sorpresa de muchas de sus seguidoras, contó de principio a fin todos sus tips para lograr un cuerpo tonificado -y simplemente espectacular- en menos de un mes.

¿Su secreto número 1? La famosa atribuye su pérdida de peso no solo al ejercicio, sino a la lactancia. “Para las que me preguntan cómo le he hecho para recuperarme a un mes y medio de dar a luz, les cuento: ¡Lo primero es que estoy dando leche materna y eso ayuda mucho a recuperarnos!”, contó en una publicación de Instagram en la que presume su figura post parto en bikini.

VER GALERÍA

Inés siguió con su segundo tip: hacer ejercicio no solo después del parto, sino antes e incluso durante el embarazo -eso sí, con las recomendaciones adecuadas para esta etapa-, haciendo cardio -como correr- todos los días o hacer pilates.“También soy muy disciplinada con el ejercicio, desde que estaba embarazada hacía cardio todos los días y eso me ayudaba muchísimo”.

Una ayudadita nunca está de más… y para su tercer y cuarto tips, la famosa confesó que se realiza dos veces a la semana un masaje linfático, además de su secreto estrella: usar una faja elástica, ideal para moldear la cintura, abdomen e incluso glúteos, como lo mostró en una historia de Instagram.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Eso sí, lo más importante para recuperar la figura -y mantenerla- es una buena dieta, y a pesar de que la famosa sí se dio sus antojitos, su tip número 5 incluye un desayuno, comida y cena llenos de proteínas, verduras y grasas saludables como aguacates, nueces, aceitunas, y olivo.

“De verdad alimentarnos bien es lo más importante y más cuando un bebé se está desarrollando en nuestro vientre. Seamos responsables en cómo nutrimos al feto y seamos conscientes de la importancia de los alimentos que consumimos […] ¡Nada de carbohidratos! ¡Cuesta mucho trabajo pero les juro que con disciplina y con sacrificio vale la pena! ¡Ustedes pueden! ¡Cuídense y verán grandes resultados! Todavía me falta (cada vez menos), pero me falta… ¡Sí se puede!”, finalizó la famosa en sus recomendaciones. Y tú… ¿te animas a probar el secreto de Inés?

VER GALERÍA