El curioso ritual que Aislinn Derbez siempre hace en las alfombras rojas

Su ritual de la suerte… ¡y también para lucir espectacular! Ese es el caso de Aislinn Derbez, quien sorprendió a más de uno de sus seguidores al revelar su curiosa tradición de belleza que siempre sigue en las alfombras rojas -y que aplicó en el reciente estreno de La Casa de las Flores-.

¿El secreto de la mexicana? Que para cualquier evento en el que debe presentar una nueva serie o proyecto, la famosa no recurre a la ayuda de maquillistas y crea sus propios looks como bien lo mostró en este evento de Netflix, publicando un video en el que aparece dando los últimos detalles. “Un dato cultural que no sabían es que me encanta maquillarme yo solita para mis premières”, confesó la guapa actriz -contrario a otras famosas que sí emplean el apoyo de los expertos para sus momentos especiales-.

Eso sí… la famosa admitió que en cuestiones de peinado eso es otro tema, pues para impactar con su pelo corto sí recurrió a la ayuda de un profesional, como lo reveló en una foto en la que aparece presumiendo el look final que usó en la presentación de esta serie de Manolo Caro, en la que comparte créditos con Verónica Castro y Cecilia Suárez. “Del pelo sí necesité ayuda porque este largo es un enigma para mí. Sigo sin entender cómo se peina. Gracias por la ayuda, Guillermo Segovial”, comentó.

¿El resultado? Un look totalmente clásico y sofisticado que complementó con un vestido negro satinado con escote cruzado de Dior, así como zapatillas doradas, un outfit que resaltó al máximo su belleza así como figura, que sin duda impactó a muchos en el estreno de su nueva serie, al lucir de lo más estilizada a poco más de 6 meses de darle la bienvenida a su primogénita, Kailani Ochmann.

Y a ti… ¿qué te pareció el look -y ritual- de Aislinn para todos sus eventos-?

