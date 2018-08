‘Ya pasó lo más difícil’: Aislinn Derbez se sincera con su figura post-parto y la lactancia

Aunque estuvo a punto de tirar la toalla, ¡superó todas las dificultades como la mujer valiente que es! Así lo reveló Aislinn Derbez, quien se sinceró no solo con su figura post-parto, sino con uno de los procesos más fuertes al que se enfrentó después de convertirse en la madre de Kailani Ochmann: la lactancia.

Y con los sentimientos a flor de piel, la famosa de 31 años confesó que esta etapa es más difícil y dolorosa de lo que muchos podrían pensar, al tener que lidiar con el dolor además de no poder bajar de peso. Eso sí… a pesar de todos los altibajos que vivió, Aislinn hizo hasta lo imposible para seguir con su lactancia como bien lo contó en un pequeño texto que publicó en Instagram, el cual acompañó con una foto en la que aparece en la playa con la peque. “Creo que he pasado de todo... pensar que no iba a poder, dolores intensos, jurar que no es suficiente, perder la confianza, estar a nada de tirar la toalla, pensar que debo complementar con fórmula, informarme mejor, recuperar la confianza, ductos tapados, estrías, no poder bajar de peso, etc, etc…”, dijo la famosa.

¿Lo bueno? Es que después de la tormenta, siempre viene la calma, y Aislinn pudo vencer cualquier obstáculo, enorgulleciéndose por llevar casi 6 meses de lactancia, esto en la semana mundial sobre la concientización de este fuerte momento por el que pasan muchas madres.

“Gracias a mi red de apoyo y mi determinación ya pasó lo más difícil y ha sido la conexión más hermosa y el mejor regalo que le puedo dar a Kai para su salud y bienestar. Ha valido la pena cada segundo, cada día es más fácil y ya llevamos casi seis meses de lactancia materna exclusiva y vamos por muchos meses más (ojalá) #SíSePuede #NoEstamosSolas #VivaLaLactancia”, confesó.

Este pequeño texto así como la impresionante foto que publicó Aislinn de inmediato causaron revuelo entre sus seguidores y amigos, quienes aplaudieron el ímpetu de acero que siempre mostró la famosa, ganando más de 394 mil ‘me gusta’ así como un sinfín de mensajes de apoyo de amigos como Cecilia Suárez, Eréndira Ibarra, y María Aura.

Sin embargo, seguro uno de los más importantes para la actriz fue el de Mauricio Ochmann, quien comentó esta foto mostrando el gran cariño incondicional que le tiene. “¡Te amo! ¡Viva la lactancia en la naturaleza!”, puso su esposo, algo que la famosa respondió con emojis de caritas sonriendo. Sin duda, ¡Aislinn ha demostrado ser toda una guerrera!

