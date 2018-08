El ejercicio con el que Inés Gómez Mont recupera su figura post parto

Recuperar la figura después del embarazo… ¿a menos de un mes del parto? Aunque podría sonar como algo bastante difícil de lograr, ¡esto es más que posible y la prueba la tiene Inés Gómez Mont! Así lo demostró la conductora, quien a tan solo semanas de darle la bienvenida a su hija María, luce más fit que nunca gracias a un ejercicio que practica todos los días -sin excepción-.

¿Su secreto? Hacer Pilates Reformer como bien lo mostró en varios videos de sus Instagram Stories en los que aparece con la mejor actitud haciendo diferentes ejercicios en esta cama especial -y en cámara rápida-. “Disciplina. Terminando la rutina del día”, comentó en uno de estos.

Eso sí… el truco de Inés para mantener su figura fue hacer este tipo de ejercicio tanto en el embarazo como después del parto -haciendo las modificaciones para no lastimar al bebé ni a ella-, con lo que siguió tonificando además de conservar la figura estilizada que tanto la caracteriza.

Pero, ¿en qué consiste este método? Se trata de realizar los ejercicios clásicos de Pilates en una cama especial con diferentes pesos y cuerdas, esto no solo para tonificar brazos, piernas, pantorrillas, abdomen así como glúteos, sino también para mejorar la elasticidad, concentración, control, equilibrio e incluso respiración de la persona que lo practica. ¿Lo mejor? Es que al no ser de alto impacto, la salud de la columna y demás articulaciones no se vean afectadas sino todo lo contrario, pues esta disciplina tiene como fundamento algunos ejercicios de gimnasia, traumatología y yoga.

Inés también reveló que después del parto, complementa la efectividad de pilates con cardio, corriendo sola, en caminadora, en la calle o con sus hijos, algo ideal para darle un giro más divertido a cualquier ejercicio como bien lo mostró en otro video, en el que salió a trotar con su hijo Javi.

Y tú… ¿te animas a probar el ejercicio que Inés ama? ¡Sin duda, los resultados son más que evidentes como lo reveló en otra foto, en la que presume su abdomen plano y figura tonificada a menos de un mes de dar a luz!

