¡Su primer corte! El nuevo look de Harper Beckham del que todos hablan

¡El día más temido por David Beckham llegó! Y es que después de no cortarle el pelo a su hija Harper Beckham desde que nació, la peque de 7 años sorprendió a medios -y seguramente también a su papá- al cambiar de look por primera vez a uno mucho más corto de lo que acostumbraba.

La hija del astro de futbol y Victoria Beckham fue captada con su nuevo corte en una salida con sus hermanos Brooklyn, Romeo y Cruz, además de la compañía de Holly y Jack Ramsay, dos de los hijos del chef Gordon Ramsay -quienes son bastante cercanos a la familia-. El gran grupo organizó un picnic en un parque de Los Ángeles, en donde comieron dulces así como snacks nutritivos.

Sin embargo, el hecho de que salieran los peques sin sus papás no fue lo único que sorprendió a los paparazzi que se encontraban en este lugar, sino el nuevo corte estilo lob que mostró Harper, el cual impactó a más de uno, pues la menor de los Beckham siempre había mostrado una cabellera larga -llegando casi debajo de su cintura-.

Y aunque aún no se sabe la historia detrás de este inesperado cambio de apariencia, David había declarado anteriormente que, cuanto más largo creciera el pelo de su hija, mucho mejor para él. "Mi esposa dijo 'Tal vez deberíamos de cortarle el pelo a Harper' y yo le contesté '¡No! Necesitamos que crezca más. No. Lo. Toques.' Desde que ella nació, no lo hemos cortado. Por eso es tan largo que le llega casi a las rodillas", confesó el ex futbolista a Yahoo Style.

