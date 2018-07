¡Hasta usó doble pantalón! Michelle Salas confiesa su mayor inseguridad en su cuerpo

Aunque es uno de sus más grandes atributos, ¡no siempre se sintió así de segura! Eso fue lo que reveló Michelle Salas, quien sorprendió a más de uno de sus fans al abrir su corazón y confesar que había un parte de su cuerpo con la que no estaba tan conforme.

Pero… ¿qué era lo que la hacía sentirse insegura? Sus piernas, las cuales eran muy delgadas en su adolescencia como lo reveló en una de sus Instagram Stories, luego de que un seguidor le preguntara si alguna vez estuvo inconforme con alguna parte de su figura. “De chiquita me daba mucha pena que mis piernas eran muy flaquitas. Luego crecí y mi sueño se cumplió. ¡Me crecieron las piernas!”.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Lo curioso es que su inseguridad era tanta en esa etapa de su juventu que Michelle incluso confesó que solía ponerse doble pantalón para simular unas piernas más tonificadas. ¿Lo bueno? Es que no solo su cuerpo cambió sino que aprendió a quererse y aceptarse, algo que refleja día a día.

“¡Hasta me ponía doble pantalón! […] ¡Ahora es lo que me da un poco de inseguridad porque es justo a las piernas a donde se me va todo! Nunca estamos contentos con nada. ¡Así que mejor acepta tu cuerpo!”, confesó la mexicana en dicha publicación.

Esto sin duda se nota a cada foto que publica -y con las que arrasa en redes-, en las que presume su espectacular figura gracias a una dieta equilibrada -libre de soya, bebidas destiladas y carne-, además de hacer cardio todos los días así como box, ballet y bicicleta estacionaria, elementos con los que no solo ha logrado unas piernas de modelo, sino también un abdomen plano, como bien nos confesó en una entrevista exclusiva. ¿Lo cierto? Es que, con las espectaculares piernas que tiene Michelle, ¡no hay motivos para sentirse insegura!

VER GALERÍA