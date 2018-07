La actriz que convirtió una infección de ojos en su mejor toque de maquilaje

Si tienes un defecto o algo que te incomode… ¡entonces sácale provecho! Así lo demostró Amanda Seyfried, quien no trató de ocultar una infección de ojos que le dio el mismo día del estreno de Mamma Mia 2: Here We Go Again, sino que la convirtió en su original sello de maquillaje, ¡deslumbrando a todos en la alfombra roja con su belleza y actitud!

Y fue la propia famosa de 32 años quien presumió su peculiar look de belleza de esa noche, al publicar una selfie en la que aparece de lo más sonriente junto a su maquillista, mientras presume su peinado así como su belleza. "Infección de ojos contra el maquillaje de Mary Greenwell. Allá vamos fans de Estocolmo de la película Mamma Mia 2, ¡en el país de ABBA!”, dijo Amanda en dicha publicación, en la que sus seguidores no tardaron en mandarle mensajes de apoyo, además de aplaudir el valor que tuvo al no cancelar su asistencia a esta alfombra roja por la conjuntivitis que tenía.

Pero… ¿cuál fue el truco de Amanda para lucir así de bien con una infección en los ojos? Juntarse con su maquillista y usar la irritación provocada por este pequeño malestar como si fuera una sombra roja, complementando con otra de color azul, la cual potenció la belleza así como la mirada de la actriz.

Además, los expertos complementaron con un chongo clásico con mechones, así como un vestido azul con decorados dorados en el cuello y capa de Prada, detalles con los que sin duda Amanda logró lucir como toda una princesa en el estreno de esta película en Estocolmo.

Y es que ser la más estilosa de cualquier lugar consiste en un secreto… ¡y eso está solamente en la actitud! ¿O no, Amanda?

