Kylie Jenner por fin revela cómo se hizo la cicatriz de la que todos hablan

¿Acomplejada por su enorme cicatriz? ¡Para nada! Ese es el caso de Kylie Jenner, quien tras mil y un especulaciones de cómo se había hecho la gran marca que tiene en la pierna izquierda, por fin decidió revelar el secreto que más de uno se había preguntado.

La socialité de 20 años confesó que todo fue causado por un accidente que sufrió en su niñez mientras jugaba a las escondidas con su hermana mayor, la modelo Kendall Jenner, dejándole una cicatriz de más de 10 centímetros en el muslo izquierdo, como bien lo ha mostrado en varias fotos de su cuenta de Instagram.

“Cuando tenía 5 años, mi hermana y yo estábamos jugando a las escondidas y me escondí atrás de una gran verja. Después de un rato que mi hermana no me encontraba, tuve que subir y pasar por una vara filosa que sobresalía de la puerta. Me resbalé y la vara se metió dentro de mi pierna. Traté de sacármela, pero solo rasgó más mi pierna. ¡Ahora es más pequeña porque crecí!”, confesó Kylie a la revista GQ de Estados Unidos.

¿Lo curioso? Es que la socialité reveló esto después de que le preguntaran a su pareja y padre de su primogénita, Travis Scott, cuál era su cicatriz más grande -a lo que él contestó correctamente que la de su pierna izquierda-. “Él realmente conoce mi cuerpo”, dijo la joven millonaria.

Lo mejor es que, aunque bien podría ocultarla o sentirse ‘acomplejada’ por ésta, Kylie siempre trata de presumir su cicatriz en bikinis, mini faldas, vestidos y más, algo que demostró al publicar una foto en la que la presume con orgullo su marca mientras estira sus piernas, acompañándola de la frase. “Amo mi cicatriz”.

