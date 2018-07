El truco de menos de 200 pesos con el que Halle Berry se mantiene en forma

Tener una figura de impacto a los 51 años es totalmente posible… ¡y sin salir de tu casa o gastar una fortuna en el proceso! Prueba de esto es el secreto de Halle Berry, quien finalmente reveló lo que hace para mantenerse de lo más fit aunque viaje o no tenga tanto tiempo para ejercitarse.

¿Su secreto? Usar siempre su propio peso y evitar lo más que se pueda las pesas tradicionales, pues eso solo “abulta” la figura en vez de estilizarla. Para esto, la famosa usa unas bandas de resistencia en todos sus ejercicios, su truco que además de ser bastante accesible, puede transportar a cualquier lugar al que vaya.

"Realmente me gusta trabajar con estas bandas de resistencia que son muy baratas porque usan todo el peso de mi cuerpo. Lo que quiero es ser más fuerte y mantenerme estilizada, así como delgada”, comentó en una foto que subió en su Instagram, en la que aparece corriendo mientras su entrenador la sujeta con estas bandas a la cintura -algo ideal para tonificar tanto las piernas como glúteos e incluso abdomen-.

"Es raro que use pesas. No quiero hacerme musculosa. Estas bandas son muy fáciles de transportar pues me permiten ejercitarme a donde quiera que vaya. Puedo hacer ejercicio en el tráiler cuando estoy grabando, en mi oficina, en un cuarto de hotel durante mis vacaciones, en la playa, en mi sala, básicamente en cualquier lugar. Ahora, si tu objetivo es aumentar la masa muscular, estas bandas vienen en diferentes niveles de resistencia”, agregó en esta publicación.

La famosa -quien se ha convertido en toda una gurú del fitness gracias a su espectacular figura a los 51- publicó otro video en el que aparece usando una de estas bandas de resistencia con su entrenador, un ejercicio que consiste en tomarla con las dos manos desde el centro hacia el otro extremo, el cual es ideal para tonificar los brazos y abdomen, así como para eliminar el terrible “salero” que atormenta a muchas.

¿Lo mejor? Es que una banda así cuesta alrededor de 149 pesos, y gracias a su flexibilidad se puede transportar incluso en una bolsa pequeña o en el bolsillo de un pantalón… Y tú… ¿te animas a probar el secreto de Halle y ponerte en forma para este verano?

