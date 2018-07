Inés Gómez Mont impacta en traje de baño... ¡a menos de 3 semanas de dar a luz!

¿Cómo le hizo? Eso es lo que muchos se preguntaron al ver las fotos más recientes que Inés Gómez Mont publicó en sus redes, sorprendiendo a más de uno al lucir espectacular y con una silueta más fit que nunca a solo 19 días de darle la bienvenida a su hija María.

Y sin poder ocultar la alegría que está viviendo en esta nueva etapa al mostrar una sonrisa de oreja a oreja, la conductora de 34 años publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram en las que presumió sus curvas y cuerpo de impacto luciendo un traje de baño negro con cuello halter, resaltando su estilo glam al coordinarlo con unos maxi lentes de Gucci además de dejar caer su larga cabellera de un lado, esto en sus vacaciones más recientes a la playa.

“Buenos días” comentó la famosa en esa foto la cual fue seguida de otra imagen en la que aparece con un sombrero mientras manda besos a sus fans, quienes no desaprovecharon la oportunidad de halagar su figura, belleza y brillo de post embarazo, poniéndole halagos así como piropos. "¡Te ves divina! ¡No parece que acabas de tener un bebé! Simplemente espectacular", se podía leer en uno de los miles de comentarios.

Pero… ¿cuál fue el secreto de Inés para recuperar su figura a solo días del parto? Además de que la famosa nunca dejó de ejercitarse, una de sus claves fue mantener una dieta equilibrada y sobre todo, tomar mucha agua, algo que publica a cada que puede en sus redes –con el gran humor que tanto la caracteriza-.

Sin duda, Inés está viviendo una de las mejores etapas de su vida, pues además de gozar buena salud, está disfrutando al máximo la convivencia con su hija recién nacida y sus demás peques, quienes junto a su esposo, Víctor Álvarez, son su gran motor para seguir día a día.

Eso lo demostró hace algunas semanas, sorprendiendo a sus seguidores al publicar otra foto en la que no solo presumió su look, sino su silueta de lo más estilizada, al regresar a trabajar a una semana de dar a luz.

“¡Ya me pusieron a trabajar!”, escribió en una imagen donde aparece en plena sesión de maquillaje […] Por fin voy entrando poco a poco en mi ropa […] la verdad hice mucho sacrificio en el embarazo y fui disciplinada con la comida para que el post parto no me costara tanto trabajo y pudiera regresar a trabajar pronto cómo se lo prometí a mis jefes”, reveló en esta imagen. Si hay algo claro, es que cuando se trata de recuperaciones -de parto- rápidas, ¡Inés es la ganadora!

