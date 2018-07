La nada difícil dieta de Britney Spears -con la que tiene permitido comer hamburguesas-

¡Romper la dieta no es un pecado! Así lo afirma Britney Spears, quien a pesar de seguir un plan alimenticio bastante balanceado, de vez en cuando satisface sus antojos… y lo mejor es que no pone en riesgo su figura estilizada que tanto trabajo le ha costado lograr.

¿El secreto de su dieta? Comer la mayor parte de la semana verduras en exceso así como pollo asado -sin sal, aderezo o algún tipo de salsa-, evitando los carbohidratos así como carne a toda costa, pues su organismo no la procesa bien. "Mi estómago es tan sensible que si me como un filete de carne, me enfermo durante 3 días”, confesó la cantante a Entertainment Tonight.

¿Lo bueno? Es que, cuando sale de gira o tiene algún show especial que dar, la famosa de 36 años se consiente mucho más con su comida favorita para hacer trampa: una hamburguesa para niños, la cual tiene menos de 400 calorías. "Una hamburguesa está bien pero generalmente me como una hamburguesita de McDonald's. ¡De la cajita feliz![...] Mi show es como una rutina de ejercicio por sí sola. De verdad te mantiene fuerte", contó.

Eso sí.. la famosa quema eso y más no solo con las horas de baile que hace con sus coreografías, sino también con su rutina de gimnasio, realizando ejercicios funcionales que no solo tonifican su figura, sino también aceleran su metabolismo y la ayudan a quemar grasa, como bien lo demuestra en sus redes sociales a cada que puede. "Estoy en mis 30 entonces tengo que hacer más ejercicios para mantenerme. Hacer dieta es difícil porque mi especialidad es el espagueti, los brownies y las galletas de chocolate", dijo a Shape Magazine.

Ahora sí… ya tienes un buen pretexto para comer una hamburguesita si así lo decías… ¡todo gracias a Britney y su dieta! ¿O no, Brit?

