La modelo que cortó casi un metro de su pelo... ¿solo para un desfile?

En el nombre de la moda… ¡se hace lo que sea! Al parecer así pensó la modelo Lucan Gillespie, quien pasó de tener un pelo tan largo como el de Rapunzel a un look de lo más corto, al cortarse casi un metro de su cabellera… y lo más sorprendente, ¡es que solo fue para un desfile!

¿El desfile en cuestión? La colección crucero de Miu Miu, en París, en donde aprovechó la presencia del estilista Guido Palau para realizarse el cambio de look que nunca se había hecho en su vida: decirle adiós a los 91 centímetros de su pelo rubio que la habían acompañado por toda su vida -literal- por un nuevo corte estilo pixie, algo que últimamente se había convertido en su gran deseo, algo que documentó en un Instagram Story, donde publicó su cara de sorpresa mientras sostenía una larga trenza. “¡Esto acaba de suceder!”, comentó.

Lo mejor es que en el desfile -donde participó junto a famosas como Uma Thurman y Alexa Chung- Lucan se robó todas las miradas y atención no solo por el vestido amarillo transparente que modeló, sino por su nuevo look, con muchos comparándola como la nueva Mia Farrow, y es que este look sin duda potenció su belleza, facciones delicadas así como estilo retro chic.

Y es que no es para menos pues, si algo caracterizaba a la modelo inglesa era su larga cabellera, la cual era rubia y le llegaba debajo de la cintura. Sin embargo, esta decisión fue muy buena para ella, pues además de refrescar su imagen, la hizo brillar como nunca en la pasarela de esta firma, algo que siempre había deseado hacer. "¡Caminar en este show fue un sueño hecho realidad!”, comentó en sus redes. Eso sí… ¡los cambios siempre son muy buenos! ¿O no, Lucan?

