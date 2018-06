Los 4 secretos de Julia Roberts para evitar las arrugas y lucir más joven a sus 50

Aunque el tiempo pasa… ¡ella sigue siendo una mujer bonita! Ese es el caso de Julia Roberts, quien confesó los trucos que sigue día a día para evitar las arrugas y envejecimiento con el paso de los años. ¿Lo mejor? ¡Es que no son rituales extremos o costosos!

1.-Desmaquíllate, ¡sí o sí! Aunque este truco podría sonar repetitivo, hay mucha gente que suele saltárselo -algo que Julia nunca hace, por más cansada que esté-. Y es que de lo contrario, no se deja descansar a la piel ni a que se regenere, lo que podría provocar envejecimiento prematuro. Además, cualquier crema -por muy cara que sea- no funciona ya que los poros siguen tapados.

El favorito de Julia es el desmaquillante de ojos Bi-Facil de Lancôme. "Fue el primero que compré. Caminé por el demostrador de una tienda en los 80, lo probé y lo compré", comentó a HollywoodLife.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

2.-¡Hidrátate al máximo! Además de tomar mucha agua, la famosa ama nutrir su piel con sueros, los cuales ha encontrado son el mejor producto para penetrar la piel con profundidad. "Antes de subirme a un avión, algo que haré hoy, aplico todos mis productos de piel. No podrías abrazarme porque me resbalaría de ti", comentó.

3.-¡No las ignores! Eso es lo que debes pensar cuando se trata de tus manos, pues así como el cuello, suelen ser partes que la gente olvida cuidar -y en las que de inmediato se notan los signos de edad-. Para esto, la famosa las hidrata con Absolue Hand de la firma francesa. "Es como mantequilla. Mis manos se resecan mucho por lavar platos, y esa crema de manos es muy hidratante y restaurativa”.

4.-Encuentra tu sello. Mantenerse joven no solo consiste en cuidarse de las arrugas, sino de caer en la rutina y desinterés por la belleza. ¿El secreto de Julia para esto? Oler bien para sentirse bien. "Uno de mis productos favoritos es La Vie Est Belle.[...] ¡Cuando alguien está usando un perfume que no me gusta, me podría llevar a revaluar nuestra relación!".

Y tú… ¿te animas a probar la sencilla rutina de Julia para lucir -y sentirte- increíble?

VER GALERÍA