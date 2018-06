El nuevo look de North West... ¿inspirado en Ariana Grande?

¿Inspiración o coincidencia? Eso es lo que muchos se han preguntado con el look de North West, quien impactó al darle un giro a su apariencia y presumir unas nuevas extensiones con solo 5 años que peinó casi igual que la cantante Ariana Grande.

Así lo demostró la peque durante una escapada a Nueva York, en donde no solo impuso estilo al llevar una chamarra con shorts rosas de Adidas que coordinó con unos tenis blancos y un peluche de accesorio, sino por el estilo de su peinado, el cual era una coleta alta dividida con una trenza al centro, algo que de inmediato le dio un toque divertido así como moderno.

Sin embargo, más tardó North en ser captada por los paparazzi que los fans de Ariana en resaltar el gran parecido de su peinado, el cual es uno de los favoritos de la cantante y se compone de una coleta alta pero, a diferencia de la primera, ella suele hacer varias trenzas.

Aunque muchos halagaron el nuevo look de North, también estuvieron quienes cuestionaron a su madre, Kim Kardashian, e incluso la criticaron por ponerle extensiones a esta corta edad. “¿Por qué darle a tu hija la impresión que lo natural no es bueno?” decía uno de los comentarios mientras que otro resaltaba la belleza de sus rizos. “North luce mejor con su pelo chino, no así”.

Y tal vez nunca sepamos si Ariana fue la inspiración número 1 de la peque, pero lo cierto es que es un peinado perfecto para ser la más glam en esta temporada de verano, además de ser un buen truco para aumentar la altura así como estilizar la figura de cualquiera.

A ti… ¿qué te pareció el peinado de North?

