¿Pelirroja? El nuevo look de Taylor Swift del que todos hablan

Una de las rubias más famosas… ¡se cambió al bando de las pelirrojas! Ese es el caso de Taylor Swift, quien sorprendió a sus seguidores -e incluso a los que no-, al presumir un nuevo y muy brillante look que ha causado un completo revuelo.

¿La razón? El color rojo intenso de la famosa -quien era conocida por su rubio natural-, quien decidió presumirlo con un peinado de lo más retro chic, un tono que se vio potenciado al máximo por las ondas hacia adentro de su corte, así como el outfit rosa con el que Taylor fue captada. ¿El veredicto? Es que la cantante logró renovar su apariencia además de darle un giro mucho más femenino, sofisticado y audaz.

Lo bueno para algunos es que si extrañas el rubio de la estadounidense -o no fuiste tan fan del nuevo look-, hay una buena noticia y esa es que este color tan vibrante fue solo parte del personaje de la canción Babe del grupo Sugarland, en la que Tay no solo aparecerá en el video, sino también en los coros de la melodía.

En el adelanto del video, Taylor aparece con dos looks: un coordinado fucsia así como otro más chic, compuesto de un vestido con lentejuelas metálicas. Y aunque aún no se sabe el final de la historia, pues el video solo fue un adelanto, la famosa compartirá créditos con Jennifer Nettles, Kristian Bush así como con el guapo actor Brandon Routh, quien seguramente tiene una conexión sentimental dentro de la pequeña cinta -esto al mostrarse bastante cariñoso y romántico con la cantante-.

Ahora, la pregunta que nos queda es… ¿debería Taylor quedarse en este look o definitivamente la prefieres más de rubia?

