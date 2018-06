Mariah Carey y el curioso ingrediente de cocina que usa para bañarse -y tener una piel espectacular-

Tener una piel perfecta es totalmente posible… ¡y la solución está en tu cocina! Eso lo sabe muy bien Mariah Carey, quien por fin reveló su secreto -sin querer- para tener una piel hidratada, tersa y de lo más brillante.

Y decimos ‘sin querer’ porque a Mariah se le escapó decir cuál es su elixir para una piel resplandeciente, el cual es nada más y nada menos que bañarse en leche -algo que era conocido por ser el truco de Cleopatra para tener una apariencia espectacular-. “Me baño en leche. Sí, a veces uso la leche como tratamiento de belleza. No quiero dar todos mis secretos”, contó a The Guardian.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Y aunque la famosa ya no quiso profundizar más en sus otros secretos de belleza, Mariah sí recalcó que la leche no debe de estar caliente o a temperatura normal, sino fría -y de ser posible, helada-. Esto no solo es ideal para suavizar la piel e hidratarla, pues también es un buen remedio para las quemaduras -o cualquier irritación en la piel-, así como a resaltar su brillo, aclararla e incluso retrasar cualquier proceso de envejecimiento, como han encontrado múltiples estudios.

Eso sí… aunque Mariah admite que sigue este truco de leche, la cantante de 48 años desmintió que usara agua mineral en su tina -el cual se pensó por mucho tiempo, que era su truco de belleza-. "Digo, si no hubiera agua normal, usaría agua mineral, tal vez".

Tú… ¿te animas a probar el truco de la leche para tener una piel perfecta?

VER GALERÍA