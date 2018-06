La dieta completa de Khloé Kardashian para recuperar su figura post parto

Recuperar tu figura post-parto es totalmente posible… ¡y más rápido de lo que podrías pensar! Así lo está demostrando Khloé Kardashian, quien a menos de 2 meses de darle la bienvenida a True Thompson ya presume un abdomen plano, todo gracias a la dieta que está siguiendo.

¿Lo mejor? Es que según Khloé, no solo es bastante fácil de seguir, pues tampoco pasa por hambre. “Estoy siguiendo un plan bajo en carbohidratos que me recomendó mi Dr. Goglia. Tiene mucha proteína, entonces sí puedo ir al gym, ¡pero la mejor parte es que nunca tengo hambre porque siempre estoy comiendo!”, contó en su blog.

Antes de hacer ejercicio, la famosa come una cucharada de mermelada con otra de mantequilla de almendras. Después del gym, Khloé come dos huevos -que pueden ser poché, clásicos o revueltos-, con una taza de avena y otra de fruta fresca, como moras. “Lo que comes después de hacer ejercicio es muy importante", agregó.

En la comida, Khloé come una pechuga de 113 gramos con una porción de almidón -por su embarazo-, así como camote o arroz, combinado con una ensalada, la cual hace con espinacas, betabeles, espárragos, brócoli y lechuga romana.

La cena consiste en 220 gramos de pescado -que puede ser róbalo, lobina, trucha o salmón- con verduras. Eso sí... si no eres fan del pescado, se puede cambiar por un bistec, filete o pechuga de pollo -aunque el pescado sí es mejor opción para comer en la noche así como para adelgazar, reveló Khloé-.

Y para los antojos, la socialité de 33 años recomienda una fruta de temporada como manzana o plátano o un puñito de almendras en la mañana, sin embargo, para la tarde-noche recomienda una taza de verduras como tomates cherry.

Tú… ¿te animas a probar la dieta nada difícil de Khloé?

