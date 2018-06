¡Todo natural! Bella Hadid y la contundente manera en la que negó cualquier arreglito estético

¿Con cirugías o bótox? ¡Para nada! Así lo afirmó Bella Hadid, quien al parecer no está dispuesta a tolerar las críticas contra su persona, luego de que más de uno afirmara que había pasado por una operación de nariz.

Y con la sinceridad que tanto la caracteriza, la famosa de 21 años por fin respondió los rumores de su supuesta transformación física, la cual se debe simplemente al paso del tiempo, pues como modelo, le tiene pavor a cambiar de apariencia. “La gente piensa que me hice mil cirugías o hice esto o lo otro. ¿Sabes qué? Podemos hacer un escaneo de mi cara, querida. Tengo miedo de ponerme relleno en mis labios. No me gustaría arruinar mi cara”, confesó a InStyle US.

Eso sí… aunque la famosa niega los retoques, varios de sus seguidores en Instagram han recalcado el cambio drástico que ha tenido su apariencia, en los que afirman que pasó de tener una nariz ancha, cara redonda, mentón pequeño, a pómulos y facciones definidas, así como labios voluminosos y cejas arqueadas, características por las que se ha convertido en una de las modelos favoritas del momento.

“Apago mi celular y recuerdo que las opiniones de la gente que me rodea son las únicas que me importan. […] La gente piensa que soy muy segura, pero en realidad tuve que aprender a serlo”, agregó.

Y tú… ¿crees que la belleza de Bella sea natural… o sí ha tenido alguno que otro retoque?

