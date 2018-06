¡Lista para recuperar su figura! Los 4 ejercicios de Khloé Kardashian para su cuerpo post parto

Aunque no ha sido una tarea fácil, ¡lo está logrando! Ese es el caso de Khloé Kardashian, quien a solo un mes de dar a luz a su primogénita, True Thompson, presumió que ya recuperó su abdomen plano… ¡y esto es solo el comienzo de su transformación!

¿Lo más curioso? Es que, contrario a lo que se podría pensar, la rutina de la socialité de 33 años no es tan estricta y larga, pues solo consiste en hacer 4 ejercicios los cuales le puso su entrenador, Joel Bouraima. Eso sí... no ha sido algo fácil para ella. "El primer día en el que volví a hacer ejercicio, sudar se sintió tan bien. No voy a mentir, es una lucha volver al ritmo. Mentalmente, soy fuerte pero físicamente, no es lo mismo. ¡Pero cada día estoy más cerca!”, confesó en su blog.

La rutina de Khloé comienza con 3 minutos n la caminadora para luego hacer 3 minutos sasltando la cuerda -algo que podría sonar fácil, pero no lo es, como confesó-. Tras esto, la famosa repite con 2 minutos en la caminadora y 2 minutos saltando la cuerda, eso sí, a un ritmo mucho más acelerado.

El tercer ejercicio de Khloé consiste en colocar una banda de resistencia arriba de las rodillas y en una sentadilla abrir y cerrarlas, para luego llevar las piernas hacia atrás -alternando una con otra- . Finalmente, pasa un minuto o un poco más saltando mientras lanza punchs de box con una mano y la otra -a un ritmo rápido-, un ejercicio ideal para fortalecer el abdomen y de paso hacer cardio.

Y tú... ¿te animas a probar la mini rutina de Khloe?