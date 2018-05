¿Y estuvo embarazada hace poco? Kylie Jenner y la foto de su abdomen que está en la mira

¿Lucir mejor que antes del embarazo? Aunque podría sonar como algo imposible de lograr, ¡así lo hizo Kylie Jenner! Y es que la socialité está tan decidida a hacer la mamá más hot del mundo que al parecer está dispuesta a todo para cumplir su sueño.

Y aunque la famosa ha revelado que no ha hecho ejercicio después del nacimiento de su primogénita, Stormi Webster, al parecer los genes -y sobre todo la edad- de la famosa de 20 años han ayudado a su pérdida de peso, algo que demostró en una foto en la que aparece frente a un espejo, usando solo un bra negro así como jeans a la cadera, los cuales mostraron su abdomen plano -y sin imperfecciones- a 3 meses del parto.

A pesar de que la socialité no sigue un plan estricto para bajar los 9 kilos del embarazo que deseaba perder -como lo reveló en su Snapchat-, fuentes cercanas admiten que está decidida en dedicarse más a su cuerpo, pues no desea perder su sensualidad ahora que es mamá. "Kylie quiere ser una mamá realmente sexy y está asegurándose que eso pase. Presumirá su progreso cada vez más”, comentó dicha fuente a People.

¿Lo mejor? Es que al parecer Kylie puede lograr eso sin mover un solo dedo, pues a pesar de cumplir todos sus antojos a cada que los tiene -y no ir al gym-, la famosa no ha subido un kilo. “Todavía me siento como si estuviera embarazada. Como lo que quiera. No tengo tiempo de hacer ejercicio a menos que me levante a las 6 de la mañana. Estoy muy ocupada. Sí me gustaría hacer más ejercicio porque mi mejor amiga Jordyn (Woods) me motiva. Entrena dos veces al día. Creo que solo son los genes Jenner”, comentó la famosa a Harper’s Bazaar.

Y tú… ¿crees que solo ese sea el secreto de Kylie o tiene un truco oculto para haber bajado tan rápido de peso?

