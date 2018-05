El error que podría resaltar tus arrugas y ojeras -y cómo evitarlo según el maquillista de Kim Kardashian-

No es que estés envejeciendo… ¡sino que estás usando mal tu maquillaje! Así lo confiesa Mario Dedivanovic, quien no solo es el maquillista de cabecera de Kim Kardashian… ¡sino tu nuevo salvador para lograr el look perfecto y libre de errores!

Y es que según el experto, el error más común en las mujeres y que podría hacerte lucir más vieja así como a potenciar tus imperfecciones es uno: usar el tono incorrecto de corrector. "Si el corrector es muy claro, tu cara podría parecer gris o incluso con una plasta de maquillaje, enfocando la atención a tus arrugas o líneas de expresión", comentó a InStyle US.

Eso sí… además de pasar un buen rato con tu experto o marca favorita para encontrar tu tono ideal, hay otra cosa que debes hacer para un look más despierto y joven, que consiste en hidratar el área de ojos -o en la que veas que tienes líneas de expresión- con capas de diferentes productos, lo que también ayudará a prevenir el envejecimiento prematuro.

¿Las favoritas de Mario? El tratamiento para ojos de Kiehl's con aguacate, así como el corrector de Laura Mercier, el cual cubre al mismo tiempo que hidrata tu piel, además de aplicar el polvo traslúcido de dicha marca para que todo tu maquillaje dure todo el día y noche.

Y tú… ¿te animas a probar los trucos de Mario -que también sigue Kim-?

