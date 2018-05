¡No fotos! Eiza González y su curioso gesto frente a los paparazzi

Otros días sí…. ¡pero hoy no! Al parecer eso fue lo que pensó Eiza González, quien a pesar de siempre estar dispuesta a ser captada por las cámaras, esta vez sorprendió al hacer un movimiento bastante peculiar para evitarlas.

Y es que al ver a los paparazzi que la esperaban fuera de un café en Los Ángeles, la mexicana de 28 años actuó por instinto y cubrió su cara con los brazos. “Eiza no estaba de humor para las fotos e hizo lo mejor para esconderse de las cámaras durante su salida”, se puede leer en la descripción de un fotógrafo de Grosby Group.

Eso sí… la famosa lucía de lo más estilosa al lucir naturalmente bella sin una gota de maquillaje, además de llevar una bomber jacket negra con detalles de piel, un crop top así como leggings negros, los cuales resaltaron la figura estilizada y curvas de la mexicana.

¿Habrá sido su look al natural la razón por la que cubrió a toda costa su semblante? Podría ser, sin embargo, Eiza siempre se ha mostrado orgullosa de su belleza al natural, presumiéndola a cada que puede e incluso respondiendo a quienes llegaron a criticarla.

“Cada semana existe una nueva nota de que me vieron sin maquillaje... Notas misóginas y como siempre, banales. ¿Queriendo causar morbo porque una mujer no está MAQUILLADA? Perdón, pero, ¿las mujeres tienen que estar en plano perfecto siempre o se pierde la ilusión? Qué estupidez de mensajes mandan a la sociedad. De nuevo #LaPrensaAmarillistaDaPenaAjena. Tengo 28 años, me verán un millón de veces más sin maquillaje”, expresó en sus redes.

Y es que no hay duda que, con o sin maquillaje, ¡Eiza siempre luce espectacular!

