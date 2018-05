¿Manicure de más de mil pesos? Jennifer Lopez y el arte de uñas que está en la mira

Si te sentías mal de gastar toda una fortuna en tus uñas… ¡es por que no has visto la factura de Jennifer Lopez! Y tal parece que la cantante no se siente culpable de pagar lo que sea… esto con tal de tener un manicure único -y que esté en boca de todos-.

Y además de arrasar en los Premios Billboard con un look bastante revelador de Roberto Cavalli, la famosa atrapó la mirada de más de uno al mostrar unas uñas no solo largas y cuadradas, sino con dólares de diferentes denominaciones en cada una de éstas, creado por el manicurista de las estrellas, Tom Bachik.

El experto en uñas le cobró 100 dólares -que equivale a la módica cantidad de mil 977 pesos- a la famosa, y esto no solo por tratarse de JLo, sino por lo que usó para crear su nail art: varios tonos de esmalte OPI así como cristales de Swarovski, los cuales colocó minuciosamente en cada una de sus uñas.

Para lograrlo, el manicurista primero plasmó algunos detalles de los conocidos billetes en varias uñas postizas, agregando tanto los cristales de Swarovski como otro tipo de incrustaciones doradas a éstas. Y tras esto, Tom se las colocó a la famosa, dando como resultado un arte bastante novedoso y glam. "Todo se trata de Dinero. Para nuestra chica, JLo", contó en su Instagram, en donde publicó una foto de su creación.

Eso sí… hay una gran razón detrás del “derroche” de Jennifer y eso su nueva canción y video musical llamado Dinero, algo que funcionó como una forma bastante sutil y elegante para promocionar su lanzamiento. Y a ti… ¿qué te pareció el manicure de la cantante? ¿Pagarías esa cantidad por algo similar?

