Jennifer Aniston y el secreto de 200 pesos -que come- para no tener arrugas

¡La edad y el tiempo se combaten desde adentro! Y la mejor prueba para esto es Jennifer Aniston, quien por fin reveló que su secreto para lucir de 29 a los 49 años no se enfoca tanto en cremas de lo más costosas o tratamientos de belleza extremos, sino en un ingrediente que toma día a día.

¿El santo grial para la juventud eterna -según Jennifer-? Los péptidos de colágeno, un suplemento lleno de proteína que ayuda a mejorar la elasticidad de la piel, hidratación, firmeza y brillo, al mismo tiempo que elimina las células muertas -esto gracias a su alto contenido en aminoácidos-.

"He notado una gran diferencia. Mis uñas son más fuertes y, cómo lo explico... Tengo un brillo único. Es algo que trabaja por dentro y se ve por fuera", confesó a Well + Good. Este ingrediente no solo tiene muy pocas calorías y se puede comer en cualquier bebida o incluso comida, pues su precio es bastante bajo, esto al costar 296 pesos aproximadamente.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Además, los péptidos de colágeno también ayudan a la salud de los huesos, del pelo e incluso intestinales. ¿Lo mejor? Es que Jennifer no está nada equivocada, pues un estudio realizado con ese suplemento demostró que redujo las arrugas alrededor de los ojos después de 8 semanas de tomarlo día a día -esto de una investigación realizada entre 100 personas de 45 a 65 años-.

Eso sí… la famosa ha comentado que la alimentación es algo fundamental para tener una piel radiante y libre de arrugas, por lo que sigue una dieta alta en verduras, proteínas y aminoácidos -además de realizarse faciales láser cada que puede-.

Ahora sí… ¡ya no tienes pretexto para tener un cutis perfecto como el de Jennifer!

VER GALERÍA