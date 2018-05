¡Hasta en las uñas! Blake Lively y su curiosa muestra de amor hacia Ryan Reynolds

Apoyando a su esposo… ¡hasta en las uñas! Aunque podría sonar como algo extraño, eso es lo que hizo Blake Lively, quien no solo demostró su amor por Ryan Reynolds al acompañarlo a una alfombra roja, sino por ir vestida de pies a cabeza -y hasta en su manicure- en forma de apoyo al famoso.

Y es que durante el estreno de Deadpool en Nueva York, la famosa de 30 años deslumbró en un look inspirado en este superhéroe, esto al llevar un jumpsuit negro así como un moño de color vino a la cintura de Brandon Maxwell, los cuales son dos colores que caracterizan al personaje de Ryan. Blake también eligió unos zapatos Christian Louboutin así como un clutch de Judith Leiber y peinado wet look, algo que no solo conquistó a sus fans sino a su esposo, quien no dejó de verla en ningún momento.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Pero si la elección y los colores de la vestimenta que usó Blake resultaron impactantes, más lo hizo su manicure, el cual se encargó de resaltar al subir una foto en sus redes, en las que mostró las figuras y símbolos del superhéroe que interpreta su esposo -y que lo consolidó en la fama-.

"La cinta de cassette como clutch, el retrato de Deadpool en mi uña, otra en forma de Fuerza-X, un corazón en forma de Deadpool, y un anillo como el puño de Collosus. ¿Pueden notar que estoy orgullosa de Deadpool? Digo, mi esposo. Digo, Deadpool. Honestamente, no puedo notar la p****e diferencia”, comentó en dicha publicación, la cual obtuvo más de 1 millón de 'me gusta' y comentarios de sus fans que halagaban el gran amor y pasión de la famosa hacia su esposo.

Si con esto, a Ryan no le queda claro el gran amor que le tiene Blake… ¡entonces no sabemos cómo podría demostrarlo más!

VER GALERÍA