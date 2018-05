¡El tiempo no pasa por ella! Shakira, espectacular sin maquillaje

¡Los 41 son los nuevos 21! Y nadie mejor para demostrar esto que Shakira, quien no solo sorprendió por su regreso a los escenarios con su gira El Dorado tras un largo descanso… ¡sino al hacerlo más joven y fit que nunca!

Así lo demostró la colombiana, quien arrasó en las redes al publicar una foto en la que aparece sin una gota de maquillaje mientras sonreía y veía hacía arriba, luciendo una piel brillante, libre de imperfecciones y sin arrugas. "De camino a los ensayos”, comentó en dicha imagen, la cual tiene más de 841 mil 'me gusta' así como mil halagos de sus fans, quienes resaltaron su belleza al natural.

Pero si la juventud de Shakira resultó impactante, más su físico y es que después de ser mamá de dos hijos -Sasha y Milan Piqué-, además de tener 41 años, la famosa presumió un abdomen plano -así como gran flexibilidad- en otro video, en el que muestra cómo se prepara para su esperado tour por Latinoamérica.

Pero… ¿cuál es el secreto de Shakira para ganarle la batalla al tiempo -y a las arrugas-? Protegerse del sol todos los días además de maquillarse lo menos posible, algo que según varios expertos favorece la circulación, oxigenación de la piel así como a la prevención de las arrugas.

“Siento que entre menos maquillaje use, me veo mejor. Después de tantos años frente a la cámara, ¡a veces creo que me veo mejor ahora que hace 10 años que me maquillaba más! Es importante dejar que el brillo de tu piel sobresalga. [...] ¡Usa bloqueador y sonríe! Una buena sonrisa demuestra seguridad y creo que ese el mejor maquillaje”, comentó a InStyle US.

Y tú… ¿te animas a probar el sencillo truco de la colombiana para vencer el tiempo?

