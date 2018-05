Las 3 cosas que hace Angelina Jolie para prevenir las arrugas

¡Tener una piel libre de arrugas como Angelina Jolie es más sencillo -y barato- de lo que podrías pensar! Y es que a pesar de tener uno de los cutis más admirados de todo Hollywood, la famosa no se complica tanto con su rutina de belleza, algo que en vez de perjudicarla, la ha beneficiado al máximo.

Y es que según Rhonda Rand, la dermatóloga que ha cuidado tanto la piel de Angelina -desde la niñez-, como la de su madre, Marcheline Bertrand, confesó que cuando se trata del cutis, menos es más. “No tiene apariencia plástica porque no hace nada drástico, no lo necesita. Tiene genes muy buenos y se vuelve cada vez más bonita con el tiempo […] Cuando supo que iba a tener una carrera como actriz, quiso cuidar su piel de la manera más apropiada. Tiene suerte de tener la hermosa piel aceituna de su madre”, contó la experta a Refinery 29.

¿El truco más importante de Angie? Usar bloqueador y protegerse del sol a toda costa, el factor más importante para dañar la piel -y que ésta muestre signos de edad prematuros-. “En realidad es la protección solar lo que te evita que envejezcas, más que otra cosa”, dijo.

Otro de los secretos de la famosa de 42 años es no maquillarse -a menos que tenga llamado-, algo ideal para que su piel respire, los poros no se tapen además de mantener la hidratación y brillo natural en todo momento. “Es probablemente otra razón por la que su piel se ve tan bien. Sé que su maquillista es muy cuidadoso con lo que pone en su piel y la cuida mucho cuando trabaja”, expresó.

Por último, la famosa mantiene a raya las arrugas, imperfecciones y demás con tratamientos láser, los cuales “mejoran la piel y le da un toque brillante”, así como “una limpieza adecuada con un limpiador suave, antioxidantes, a veces ácido glicólico y productos naturales. Algunos alfa-hidroxiácidos también son buenos, y son muy naturales”, contó la doctora quien agregó que la famosa también ama un protector que ella creó llamado Dermbasics RR Perfection Cream con antioxidante y sin químicos, así como de sus parches de ácido glicólico, los cuales aumentan el colágeno y elastina.

Y tú, ¿te animas a comprobar si la sencilla rutina de Angelina funciona?

