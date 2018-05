¿Matcha azul? No te quedes atrás y conoce esta tendencia que se ha apoderado de Instagram

Instagram es la red que se encarga de decir que tendencia está In y cual out y no se ha equivocado con el matcha color azul. Este nuevo extracto se ha convertido en el protagonista de las fotos más lindas, y se sirve en los lugares más cool del momento y aunque aún se están estudiando sus beneficios, parece ser que también está cargado de antioxidantes y tiene muchas propiedades al igual que su pareja verde.

Sin embargo es importante entender que no es lo mismo, así que si ya tomas matcha –por su sabor y sus beneficios- es recomendable no sustituirlo, aunque sí puedes tomar esta bebida de vez en cuando. Su tono recuerda a un mundo de sirenas o de unicornios, y proviene de la flor llamada Clitoria principissae o como se le conoce en inglés, Butterfly Pea Flower.

Al igual que el matcha, se puede usar para preparar bebidas calientes y frías, para hornear hotcakes o panqués, para comer en bowls e incluso existe también en algunos dulces y chocolates. Sin embargo el té verde (de donde proviene el matcha) se ha estudiado por más tiempo, contiene polifenoles, los cuales se han asociado con la prevención del cáncer, y tiene otros beneficios como combatir la fatiga, ayudar a la circulación y la presión arterial y disminuir el riesgo de una enfermedad del corazón.

Por otro lado, si lo que te gusta es el sabor un poco terroso de la bebida verde por excelencia, tienes que saber que su homólogo azul, no sabe igual. El matcha azul tiene un sabor mucho más discreto, de hecho, se necesita una mayor cantidad de producto para que sepa a algo, sin embargo, lo atractivo de esta tendencia es el color. Si lo que quieres es tomar fotografías para tu Instagram, este polvo te ayudará a obtener miles de likes… ya veremos en un par de años, qué más se dice de sus beneficios.

