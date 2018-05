Vanessa Huppenkothen revela paso a paso su rutina de ejercicio

Si alguien es constante en el ejercicio, ¡esa es Vanessa Huppenkothen! Así lo ha demostrado la conductora, quien por fin respondió la pregunta del millón al revelar tanto sus 2 ejercicios favoritos del momento como su rutina paso a paso con la que ha logrado su espectacular figura.

¿Lo primero que hace? Es despertarse a las 8 de la mañana y escoger entre correr o hacer Body Barre, uno de sus ejercicios favoritos del momento el cual combina ballet, yoga y pilates en barra con las que no solo tonificas todos los músculos al máximo, pues también es ideal para quemar grasa -esto gracias a sus intervalos de cardio-. “Diario corro por lo menos de 8 a 15 kilómetros o hago Body Barre. Es muy buena, durísima”, le confesó a Adela Micha.

Vanessa, quien es amante de los maratones, confesó que hace 3 horas diarias de ejercicio -sí, así como lo leíste-, y después de su primer workout, suele combinar entre hacer bicicleta o nadar, que es su preparación para su próximo triatlón de Ironman. “No lo veo como sacrificio. Me encanta. Si no lo hiciera, creo que me volvería loca. Hay un momento en el que tu cuerpo te lo exige”, comentó.

Y para finalizar su día, antes del trabajo va a Bikram Yoga, una práctica que consiste en hacer 26 posturas de yoga en un salón con temperatura alta, algo que según ella, le exige tanto física como mentalmente -además de relajarla-.

“Todas las clases son lo mismo pero es un reto diario porque estás a 42 grados entonces tienes que superar esa temperatura. Todo es mental. Todo lo es en esta vida; hacer un 70.3 (Ironman) por ejemplo. Tienes que preparar tu mente. En un maratón, por ejemplo, en el kilómetro 18, ya no es físico, ya todo es mental e igual el Bikram. Hacer posiciones durante 90 minutos y que tu cuerpo no aguante más ahí juega mucho lo físico y lo mental”, contó.

¿Lo curioso? Es que Vanessa confesó que no sigue una dieta estricta, pues tiene más de 5 comidas al día y los postres son algo que nunca le falta en su plan alimenticio. “No como carne. A veces pescado cuando me siento muy mal. El ejercicio sí lo requiere, pero nada más. Como más de 5 veces al día. Postres todo el día. Soy muy dulcera”, dijo.

Y tú… ¿te animas a probar la rutina -y dieta- de Vanessa?

