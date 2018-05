¿Qué harán Harry y Meghan los días previos a su boda? La pareja ha dejado completamente abierta su agenda durante las dos semanas antes del gran día







Falta poco menos de dos semanas para la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle, pero ellos ya no han sido vistos de forma pública. El Príncipe ha dejado completamente abierta su agenda para estos días, liberándola de todo acto oficial, por lo que se sabe que ninguno de los dos será visto antes del gran día. Eso sí, el que no tengan actividades públicas no significa que no estén especialmente ocupados y es que como cualquier pareja a punto de casarse, se encuentran ultimando detalles antes de que llegue el esperado 19 de mayo.

Se espera que Harry y Meghan se trasladen a Windsor una semana antes de la boda, para poder estar en el lugar de la acción. Ahí se cree que visitarán la capilla de St. George para supervisar las decoraciones y dar los últimos toques a la asignación de asientos. También podrán encontrarse con el Reverendo David Conner, quien guiará la ceremonia y el Reverendo Justin Welby, Arzobispo de Canterbury, encargado de oficiar el servicio. Se sabe que la novia tiene una relación cercana con el Arzobispo gracias a la preparación que ha tenido previo a la boda, tanto, que le pidió que la bautizara y confirmara en marzo pasado.

La lista de invitados es otro de los aspectos en los que se necesita afinar los últimos detalles. Mientras su equipo de logística se encarga de dar los números finales a los banqueteros, los novios deben estar preparando sus votos, así como ensayando su primer baile como marido y mujer. Se espera que tengan su última prueba de vestuario en estos días, detalle en el que ellos han estado trabajando. En los últimos días, la pareja ha sido vista por separado asistiendo a un gimnasio en Londres, seguramente trabajando en sus figuras para lucir perfectos el gran día.

Doria Ragland, mamá de Meghan, llegará al Reino Unido diez días antes de la boda para ayudar a su hija con los últimos detalles del enlace. Será por estos mismos días que Thomas Markle, padre de la novia, llegará al lugar de la boda. La familia de Meghan tendrá la oportunidad de conocer en privado a la Familia Real, con el Palacio de Kensington confirmando que tendrán un encuentro con la Reina Isabel, el Duque de Edimburgo, el Príncipe Carlos, la Duquesa de Cornwall y los Duques de Cambridge.

