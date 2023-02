El nuevo hallazgo en el caso de Madeleine McCann

Hace casi 16 años, el 3 de mayo del 2007, en Algarve, se dio una de las desapariciones más sonadas del mundo. Se trata del caso de Madeleine McCann, quien fue secuestrada cuando dormía en un departamento vacacional mientras sus padres cenaban con unos amigos y se turnaban para vigilar a sus hijos. Tras más de 15 años de búsquedas e investigaciones interminables, todavía quedan muchos misterios por resolver en torno al caso de la pequeña Madeleine. La desaparición de la niña de tres años ha causado tanta polémica que varias plataformas como Netflix, Discovery entre otras, han creado documentales sobre este lamentable caso. Apenas el año pasado, la policía alemana, que ha estado a cargo de la investigación, dio a conocer que encontraron algo que podría vincular al principal sospechoso Christian Brueckner, con el secuestro de la niña, y ahora, casi un año después de las nuevas pistas encontradas en la investigación, una joven llamada Julia Wendell ha roto el silencio, afirmando que cree que podría ser Madeleine McCann.

Se trata de una joven polaca de 21 años que vive en Alemania, Julia Faustyna Wendell quien, a través de un Instagram Live, explicó que cree que podría ser la pequeña que desapareció hace más de 15 años. A través de sus redes sociales, Julia dio detalles de la investigación que ha llevado a cabo y mientras hablaba con su publicista en su perfil de Instagram, reveló que actualmente están a la espera de respuestas sobre su verdadera identidad. “Estamos en medio de la investigación, cuando todo se tenga más claro, les avisaremos. En este momento, si Julia es Madeleine o no, todavía vamos a ayudar a Julia a descubrir quien es ella misma, nadie lo sabrá hasta que todo esté hecho, puede tardar semanas o meses, así que sean pacientes, estén atentos y respeten la privacidad de Julia” dijo la doctora Fia Johansson durante la plática con Wendell.

Por su parte, Julia se sinceró sobre su decisión de salir públicamente con sus sospechas y explicó que se ha enfrentado a muchos comentarios negativos por parte de los usuarios: “Creo que esta fue la mejor manera que pude hacer por mí misma, no me conocen personalmente, así que no me juzguen por favor, en mi corazón y en mi alma pienso que soy Madeleine, pero en mi mente necesito el ADN para estar completamente segura. Gracias por apoyarme y (…) a las personas que me hicieron llorar”. Según explicó Wendell a través de redes sociales, comparte la misma mancha rara en el ojo que tiene Madeleine, además, tiene la misma peca en la pierna que la niña que lleva desaparecida por más de 15 años.

Las declaraciones de los padres de Madeleine

Hasta el momento, Kate y Gerry McCann no han hablado públicamente sobre las afirmaciones de Julia, la última actualizaciones que compartieron son de principios de enero de este año: “Nos gustaría desearle a todos nuestros seguidores un feliz, saludable y pacífico 2023. Como ha sido el caso durante muchos años sin Madeleine, los amables mensajes de apoyo y los deseos de Navidad que hemos recibido han aportado ese toque extra de calidez y esperanza a nuestras vidas. La Navidad y otros eventos de celebración nunca serán lo mismo con nuestra familia incompleta, pero seguimos sacando lo mejor de nuestra situación sin olvidar rendirnos nunca”.