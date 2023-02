El devastador cierre para la familia de la mujer desaparecida en Reino Unido

Tras varias semanas de búsqueda, los oficiales del Departamento de Policía de Lancashire revelaron el pasado domingo, 19 de febrero, que encontraron los restos de Nicola Bulley, la madre de dos hijas de 45 años, cuya misteriosa desaparición consternó a toda Inglaterra. La lamentable noticia se dio a conocer a través de un comunicado de prensa que lanzó Peter Lawson, subjefe del departamento policial. De acuerdo con la información proporcionada por los investigadores, Nicola desapareció la mañana del 27 de enero mientras paseaba a su perro cerca de un río después de haber dejado a sus hijas en la escuela. Hasta el momento los oficiales no han podido dar a conocer la causa de muerte de Bulley e informaron que están a la espera de los resultados forenses.

¿Qué sucedió con Nicola?

De acuerdo con los reportes publicados por parte del Departamento de Policía de Lancashire, Bulley, de 45 años, desapareció en la mañana del 27 de enero mientras paseaba a su perro. Durante varios días, los investigadores del caso sospecharon que Nicola, quien se dedicaba a la asesoría hipotecaria, pudo haber tenido un accidente y pensaron que había caído en el río, sin embargo, el cuerpo no pudo ser localizado en el agua, al poco tiempo encontraron a su perro vagando solo y a su teléfono en una de las bancas junto al río donde fue vista por última vez. A lo largo de toda la investigación, la policía local fue duramente criticada después de que anunciaran que Bulley había tenido problemas de alcoholismo durante la menopausia lo cual, supuestamente, estaría ligado a su desaparición lo que generó indignación en redes sociales, a través de las cuales los ciudadanos criticaron el manejo de la investigación del caso. Tras la explosiva respuesta de los usuarios, más de 40 oficiales se encontraban trabajando en el caso de Nicola y fue precisamente el pasado domingo que, en medio del huracán mediático, dos paseadores de perros dieron con el cuerpo de la mujer desaparecida a menos de una milla ( aproximadamente 1 kilómetro y medio) del lugar donde había sido vista por última vez, según informó The Washington Post. “Tristemente, ahora podemos confirmar que ayer recuperamos a Nicola Bulley del río Wyre. La familia de Nicola ya fue informada y, por supuesto, está desconsolada. Nuestros pensamientos están con ellos en este momento, así como con todos sus seres queridos y la comunidad en general”, dijo Peter Lawson durante la conferencia de prensa.

El comunicado por parte de la familia de Nicola

Tras darse a conocer la trágica noticia sobre el fallecimiento de Bulley, un portavoz del Departamento de Policía de Lancashire leyó una declaración escrita por los familiares de Nicola: “Nunca olvidaremos a Nikki, ¿cómo podríamos? Ella era el centro de nuestro mundo, ella fue quien hizo que nuestras vidas fueran tan especiales y nada ensombrecerá eso. Nunca seremos capaces de entender por lo que pasó Nikki en su último momento. Nuestras niñas recibirán el apoyo que necesitan de las personas que más las aman. Nos entristece pensar que algún día tendremos que explicarles que la prensa y el público acusaron a su padre de malas acciones, citaron mal y vilipendiaron a amigos y familiares. Es absolutamente atroz, tienen que rendir cuentas. Esto no puede ocurrirle a otra familia. Finalmente, Nikky, ya no eres una persona desaparecida. Te han encontrado y podemos dejarte descansar ahora”. Hasta el momento, lo agentes de la policía de Lancashire siguen manteniendo su principal hipótesis en la que dicen que no hay evidencia que indique la participación de tercero y explican que Nicola cayó al río Wyre.