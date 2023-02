Damar Hamlin confiesa que está tratando de procesar el trauma tras el paro cardíaco que sufrió

Con un emocionante partido en el que los Kansas City Chiefs se coronaron como los campeones del Super Bowl y un espectacular Show de Medio Tiempo, protagonizado por Rihanna, quien reveló al inicio de su espectáculo su segundo embarazo, una temporada más de futbol americano llega a su fin. Fueron jornadas llenas de adrenalina y sorpresas que han dado mucho de que hablar, pero sin duda alguna, uno de los jugadores más populares de este año fue Damar Hamlin, el safety de los Bills que hace apenas unas semanas colapsó a medio juego durante el encuentro de los Cincinnati Bengals contra Buffalo. A pesar de que todo parece marchar viento en popa para el joven jugador, todavía le queda un largo camino por recorrer para recuperarse al completo del duro incidente que enfrentó, pero el safety de apenas 24 años se mantiene positivo. De acuerdo con la información proporcionada por su equipo, Damar visita casi a diario las instalaciones de los Bills en donde ya comenzó su proceso de rehabilitación, y previo a la gran final entre los Chiefs y los Eagles, fue visto en campo del dando muestra de su gran avance. Ahora, tras varias semanas de guardar silencio, el jugador de Buffalo se abrió de capa y reveló en entrevista con Michael Strahan de Good Morning America los detalles de su proceso de recuperación.

Las palabras de Damar

En su primera entrevista tras el incidente, el joven de apenas 24 años admitió que mientras que físicamente se encuentra muy bien, todavía está tratando de procesar el trauma que le ocasionó el accidente que sufrió el pasado 2 de enero. “Es un sentimiento loco, algo que no puedo describir todavía, algo que todavía estoy procesando y algo que estoy tratando de resolver, ya sabes, por qué me pasó eso. Estoy muy bien, todas las mañanas, todas las noches, tomo diez respiraciones profundas para mí mismo y pongo todo en perspectiva para mí. Todavía estoy trabajando en las cosas. Todavía estoy tratando de procesar todas las emociones y el trauma que surge al lidiar con una situación como esta, y nadie en mi círculo cercano ha pasado por algo así”, dijo Hamlin durante la entrevista con el medio estadounidense.

¿Cuál es el deseo de Damar?

Además de revelar que ha sido un proceso complicado para él, Hamlin expresó que su principal objetivo es regresar al campo de futbol: “Eventualmente, ese es siempre el objetivo. Como competidor, trato de hacer cosas solo para seguir mejorando mi situación. Pero dejando eso en manos de Dios. Estoy agradecido de que me esté dando una segunda oportunidad. Es una situación difícil, los doctores realmente no pueden decirlo porque depende de mí. Es un camino largo y solo están preocupados por tratar de hacerme volver a la normalidad tanto como puedan”. Damar también dijo por primera vez qué fue lo que recordaba al despertar: “Solo escuché a los miembros de mi familia, mi mamá, mi papá, mis amigos que estaban allí escuchando a ciertas personas, ciertas conversaciones a mi alrededor y estaba tratando de unir todo. Lo primero que dije al despertar fue: ‘¿ganamos?’. Soy competitivo y estoy jugando con todo mi corazón y con todo lo que tengo en mí. Esa naturaleza competitiva en mí todavía seguía ahí”, dijo Hamlin y reveló que las enfermeras le contestaron que sí había ganado: “Solo dijeron: ‘ganaste el juego de la vida’. Eso me puso en perspectiva, ya sabes, escuchando a los médicos, las cosas podrían haber sido diferentes y los detalles de la situación de todo lo que sucedió en el campo, eso podría haber sido lo último para mí”.