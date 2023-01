El joven que quedó varado en el mar y fue rescatado por sus familiares

Dylan Gartenmayer, un buzo de 21 años, fue milagrosamente rescatado por sus familiares después de pasar más de cuatro horas perdido en el mar. Fue la semana pasada cuando sucedió el incidente en el que el joven quedó varado a la mitad del mar después de que una poderosa corriente, a varias millas de los Cayos en Florida, lo alcanzara y arrastrara a lo profundo del mar abierto. Gartenmayer fue separado del grupo de amigos con el que se encontraba explorando las aguas de Florida a pocas horas de la puesta del sol. Precisamente sus compañeros fueron los que se percataron de que Dylan no estaba cerca y de forma inmediata comenzaron su búsqueda. Después de alertar a sus familiares y tras más de cuatro horas de desesperación, el joven buzo logró ser rescatado a salvo. Ahora, tras una semana del espeluznante evento, y acompañado de su madre, Dylan decidió relatar su aterradora experiencia a Today.

¿Cómo quedó varado el joven buzo?

Según explicó Gartenmayer, de apenas 21 años, pasó más de cuatro horas a la deriva en el mar y describió que entre más tiempo pasaba más perdía la esperanza de volver con vida a tierra firme. El espeluznante incidente ocurrió el jueves pasado cerca de los Cayos en Florida y según explicó el joven buzo una fuerte corriente lo tomó por sorpresa y lo arrastró a lo más profundo de la zona. Dylan estaba realizando pesca submarina sin tanque de oxígeno, tal y como es habitual en el buceo libre. Al salir a la superficie sin aliento, se percató de que el bote en el que se encontraban sus amigos se encontraba casi fuera de la vista: “No podía respirar, no podía hablar. La corriente me estaba arrastrando cada vez más y podía ver como el bote se hacía más pequeño. Fue como, está bien, esto está comenzando a ponerse serio”.

Los momentos más temerosos que vivió Dylan

El joven estadounidense recordó que al percatarse de la gravedad de la situación, ubicó un arrecife cerca de donde estaba y nadó hacía él para tratar de mantenerse a flote con la ayuda de unas boyas con las cuales formó una especie de balsa: “Ver la puesta del sol hizo que mi corazón se hundiera. Pensé, esta va a ser una noche larga aquí. Cuando las temperaturas comenzaron a bajar, fue gracias a las boyas que pude lograr mantenerme lo más alto que pude. Esa era la idea. Traté de subir lo más alto que podía para obtener un poco de calor y tener la menor cantidad posible de mi cuerpo en el agua para evitar a posibles depredadores”.

El milagroso rescate de Gartenmayer

A la entrevista con el medio estadounidense, Dylan fue acompañado de su madre, Tabitha, quien dio detalles de cómo vivieron ellos la búsqueda de su hijo. “La peor llamada que he recibido en mi vida. Me preocupo cada vez que él sale, porque se que a veces sobrepasa los límites. A veces se sumerge de desciende unos 100 pies (aproximadamente 30 metros). Así que eso me asusta”, dijo la madre de Gartenmayer. Además, Tabitha explicó que fue su exesposo el que la llamó para darle la noticia de la desaparición de su hijo: “La forma en la que sonaba literalmente me dejó sin aliento. Ni siquiera podía respirar”. La madre del joven buzo relató que varios miembros de su familiar viajaron hasta la casa del padre de Dylan, donde ya tenía preparado un bote para salir a buscar a su hijo. La familia de Gartenmayer viajó aproximadamente una hora antes de localizar al joven flotando: “Es un milagro, yo solo quería saltar al agua y atraparlo”, dijo visiblemente conmovida Tabitha. A pesar de la espeluznante experiencia que vivió Dylan, explicó al medio estadounidense que continuará buceando ya que es de las cosas que más ama en la vida. “Mientras esté haciendo lo que le gusta hacer, pero esté más seguro y vaya con personas que se asegurarán de que esté cerca del barco y lo vigilen, ya sabes, porque es muy importante. Vas con buzos experimentados, eso es lo más importante para mí”, dijo Tabitha a Today al ser cuestionada sobre la decisión de su hijo.