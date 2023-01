Las desgarradoras palabras del hermano de Julian Sands: ' Sé en mi corazón que se ha ido'

Fue el pasado 13 de enero que se dio a conocer que el actor británico Julian Sands desapareció junto a otros excursionistas durante una caminata por las montañas de San Gabriel al sur de California, Estados Unidos. Fue su esposa, Evgenia Citkowitz la que alertó a las autoridades después de que Julian no regresara a casa tras su jornada de hike. Las autoridades informaron que inmediatamente comenzaron la investigación del caso del actor, sin embargo, tras varias horas de búsqueda, se tuvo que parar el opertivo por tierra debido al riesgo de avalancha que existía en la zona del posible paradero de Sands. Los investigadores iniciaron una búsqueda por aire, sin embargo, hasta el momento siguen sin tener rastros del actor conocido por sus apariciones en Smalville, 24, Una Habitación con Vistas y Warlock. En medio de la búsqueda, la familia de Julian envió un comunicado el pasado martes, once días después de su desaparición: “Estamos profundamente conmovidos por la efusión de amor y apoyo. Nuestro más sincero agradecimiento a los compasivos miembros del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino que están coordinando la búsqueda de nuestro amado Julian”. A pesar de los esfuerzos realizados por los investigadores, todavía no se tienen pistas del paradero del actor y ha sido ahora su hermano quien ha hablado con los medios británicos dando a conocer que teme que las autoridades no logren localizar a Julian.

Las temerosas palabras de Nick Sands

Con profunda tristeza, el hermano del actor británico reveló que cree que ya no hay esperanza en la búsqueda de Julian. Sands fue reportado como desaparecido el pasado 13 de enero y desde ese entonces los investigadores han estado haciendo lo posible para localizar tanto a Julian como a otras personas que también se encontraban en la zona el mismo día que se perdió el rastro del intérprete. A casi dos semanas del inicio de la investigación, Nick Sands habló con Craven Herald y Pioneer y explicó que siente que su hermano ha perdido la vida: “Todavía no ha sido declarado desaparecido, dado por muerto, pero sé en mi corazón que se ha ido. Sin embargo, la rivalidad entre hermanos es lo que es, sería muy probable de su parte que saliera de allí y demostrara que estoy equivocado. Cuando estaba en Los Ángeles, la cordillera de Mt Baldy era su lugar favorito, iba allí tan a menudo como podía. A Julian le gustaba decir: ‘Nunca he tenido vacaciones, pero descanso de vez en cuando’, bueno, ahora está descansando en un lugar que realmente aprobaría”, dijo el hermano mayor del actor.

Los avances en la investigación

A través de un comunicado, los investigadores del caso dieron a conocer que continúan con la búsqueda del británico y explicaron que han respondido a 14 misiones de rescate en la zona durante las últimas cuatro semanas: “Muchos excursionistas, experimentados o novatos, subestiman el terreno empinado, el clima impredecible y los fuertes vientos que se presentan en nuestras áreas montañosas. Aconsejamos que las personas eviten las áreas montañosas peligrosas, como Mt Baldy, en este momento. El Departamento del Sheriff se acerca a la segunda semana completa de búsqueda del excursionista desaparecido, Julian Sands. Se han llevado a cabo numerosos esfuerzos de búsqueda por tierra y aire. Hasta el momento no se ha encontrado al Sr. Sands y no se ha descubierto evidencia de su ubicación actual”, se lee en el comunicado policial.